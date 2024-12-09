ТЦК може проводити мобілізацію і без поліцейських — Клименко Вчора 12:21 — Казна та Політика

ТЦК може проводити мобілізацію і без поліцейських — Клименко

Якщо говорити про те, чи має поліція працювати з ТЦК щодо мобілізації громадян, то тут потрібно дивитися на кожен регіон і на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але ТЦК можуть це робити і без поліцейських.

Про це у інтерв’ю « РБК-Україна » повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Відповідаючи на питання, чи має поліція бути з ТЦК, чи вона має важливіші справи, міністр назвав це питання риторичним.

«Потрібно дивитися на кожен регіон та на можливості кожного підрозділу ТЦК у цих регіонах виконувати свої функції. Але, я думаю, ТЦК можуть це робити і без Нацполу, вони мають на це відповідні права», — сказав Клименко.

За його словами, українці, які вважають, що їхні права якось порушуються, теж мають розуміти, що вони мають конституційні обов’язки, і що це не слід обговорювати.

«Тому що ми спочатку шукаємо тих, хто має піти на фронт і кого маємо мобілізувати. Сидячи вдома чи закордоном, говоримо про свої права, а про обов’язки забуваємо говорити. А ці обов’язки чітко прописані в Конституції, до якої самі громадяни постійно звертаються», — заявив міністр.

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Клименко поінформував, що правоохоронці працюють виключно в межах своїх повноважень і охороняють публічний порядок.

«І незважаючи на те, що ТЦК має всі повноваження самим перевіряти документи громадян, вони просять — це офіційні запити до Нацполу, щоб ми супроводжували працівників ТЦК. Ми стежимо за дотриманням правопорядку та прав громадян», — сказав глава МВС.

Журналіст задав міністру питання щодо співпраці поліції і ТЦК та про те, що у бік поліції інколи лунає критика, зокрема, йдеться про випадок із концертом «Океану Ельзи», і зазначив, що у ТЦК нібито всю відповідальність за цей інцидент перекладають на поліцію.

Клименко відповів, що це поодинокі випадки, які всі намагаються посмакувати, і потім їх висвітлюють вороги України, роблять внесок у «немобілізацію».

«І люди починають досить агресивно реагувати. У деяких випадках вони мають рацію — є перевищення повноважень з того чи іншого боку, але це поодинокі випадки. В останні тижні цих випадків немає, працює військова служба правопорядку та військове командування, щоб мінімізувати такі випадки», — поінформував міністр внутрішніх справ.

Як повідомлялося, увечері 11 жовтня у Києві біля Палацу спорту зібралося близько пів сотні працівників ТЦК. Вони спільно із патрульною поліцією перевіряли військово-облікові документи у відвідувачів заходу. Під час перевірки документів у декількох чоловіків були виявлені проблеми, деякі ж відмовлялися показувати документи співробітникам ТЦК. За інформацією ЗМІ, ці особи були затримані та відвезені до ТЦК.

Укрінформ За матеріалами:

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