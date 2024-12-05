Штрафи ТЦК в «Резерв+» можна буде сплатити навіть за кордоном: кого це стосуватиметься — Finance.ua

Штрафи ТЦК в «Резерв+» можна буде сплатити навіть за кордоном: кого це стосуватиметься Сьогодні 15:13

Штрафи ТЦК в «Резерв+» можна буде сплатити навіть за кордоном: кого це стосуватиметься

Українці, які перебувають за кордоном і порушили правила військового обліку, зможуть сплатити штрафи через застосунок «Резерв+», якщо ВРУ ухвалить законопроєкт № 12 093. Про це повідомила заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко.

За словами чиновниці, законопроєкт пропонує зробити процес сплати штрафів максимально зручним. Завдяки функціоналу в застосунку, громадяни зможуть оплатити штраф у кілька кліків, без необхідності особисто відвідувати ТЦК. Особливо це актуально для тих, хто перебуває за межами України.

Якщо людина самостійно ініціює сплату штрафу, вона зможе оплатити лише 50% його суми. Наприклад, за стандартного штрафу в 17 000 грн сума знижки складе 8 500 грн.

Як працюватимуть штрафи в «Резерв+»

Порушники матимуть змогу через Електронний кабінет військовозобов’язаного у застосунку подати заявку на розгляд своєї справи, уточнити персональні дані та сплатити штраф. Таким чином, процес стане простішим і доступнішим навіть для тих, хто перебуває за кордоном.

Катерина Черногоренко також зазначила, що чинна постанова Кабміну № 932 дозволяє дистанційну постановку на військовий облік для чоловіків, які перебувають за кордоном і не досягли призовного віку. Втім, ця можливість не поширюється на тих, хто порушив правила військового обліку.

Запровадження цифрових штрафів може спростити отримання документів для хлопців віком 18−25 років і допомогти іншим українцям за кордоном уникнути блокування банківських рахунків або арешту майна.

За словами Черногоренко, паспортні сервіси за кордоном масово відмовляють чоловікам 18 років, щодо яких відсутній запис в Реєстрі призовників «Оберіг», у прийманні документів для оформлення чи обміну паспорта громадянина України й закордонного паспорта. Тобто, і тим, хто виїхав до 2022 року, зокрема, на навчання, чи після початку повномасштабного вторгнення, і відповідно не встиг стати фізично на облік у ТЦК. Проблема полягає у тому, що наразі ці хлопці можуть вважатися порушниками військового обліку.

На цей момент функції сплати штрафів у «Резерв+» ще немає, проте її планують додати вже найближчим часом після ухвалення законопроєкту. 25 жовтня Комітет Сергія Іонушаса рекомендував прийняти законопроєкт № 12 093 за основу, але ВРУ поки не розглянула його.

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