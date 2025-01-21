Відповідальність ТЦК за протиправну мобілізацію планують посилити — у Раді розроблять законопроєкт Сьогодні 12:21 — Казна та Політика

Відповідальність ТЦК за протиправну мобілізацію планують посилити — у Раді розроблять законопроєкт

За пропозицією Генерального штабу ЗСУ у Верховній Раді розроблять законопроєкт про посилення відповідальності співробітників ТЦК та СП, а також лікарів ВЛК за протиправну мобілізацію тих осіб, хто під неї не підпадає.

Про це повідомив народний депутат, член комітету Верховної Ради з питань правоохоронної діяльності Максим Бужанський у Телеграмі

«За пропозицією Начальника Генштабу Баргилевича та колеги нардепа Павлюка, будемо розробляти та вносити законопроєкт про відповідальність співробітників ТЦК за спроби мобілізації тих, хто їй не підлягає чи заброньований», — поінформував нардеп.

Водночас Бужанський наголосив, що дія закону також поширюватиметься на співробітників ВЛК «за, грубо кажучи, спроби видавати хворих за здорових».

«Не може бути, що громадяни мають нести відповідальність за порушення правил військового обліку, а співробітники ТЦК і ВЛК — ні», — акцентував політик.

Укрінформ За матеріалами:

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