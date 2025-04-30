Минфин снизил ставку по ОВГЗ в долларах — Finance.ua

Минфин снизил ставку по ОВГЗ в долларах Сегодня 10:14 — Казна и Политика

Министерство финансов 29 апреля разместило облигаций внутреннего государственного займа на 8,5 млрд гривен и 192 млн долларов.

Об этом говорится в сообщении Минфина.

Размещены бумаги со сроком обращения 1,3 года на 5 млрд гривен под 16,33% годовых, 1,9 года — на 731 млн гривен под 17,1% годовых и 3 года — на 2,8 млрд гривен под 17,8% годовых.

Бумаги в долларах имеют сроки обращения 1 год и доходность 4,17% годовых.

Министерство финансов 8 ноября 2022 года разместило военных облигаций на 43,7 млн ​​гривен, что является наименьшей суммой с начала войны.

До этого наименьшая сумма была привлечена 4 октября 2022 года — 44,5 млн гривен.

Ранее Минфин сообщил, что военные облигации — это, прежде всего, инструмент поддержки государственного бюджета в период полномасштабного вторжения рф, а не инструмент для максимизации дохода от инвестиционной деятельности, поэтому ставки по военным ОВГЗ остаются фиксированными.

Українські Новини По материалам:

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