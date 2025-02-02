Кабмін дозволив бронювати 100% медичних працівників та прокурорів САП — Finance.ua

Кабмін дозволив бронювати 100% медичних працівників та прокурорів САП Сьогодні 12:38

Кабмін дозволив бронювати 100% медичних працівників та прокурорів САП

Кабінет міністрів дозволив бронювати 100% медичних працівників державних та комунальних медзакладів і прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Про це йдеться у постанові Кабміну , а також у повідомленні МОЗ

Хто отримає відстрочку

Зокрема, постанову доповнили пунктом, який передбачає відстрочку від мобілізації для «медичних працівників закладів охорони здоров’я державної та комунальної форм власності, закладів громадського здоров’я, установ, що провадять діяльність із судово-медичної та судово-психіатричної експертиз, центрів крові, для яких робота у відповідних закладах є основним місцем роботи».

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Також відстрочку отримають особи, «які займають посади прокурорів Спеціалізованої антикорупційної прокуратури».

Що зміниться для медзакладів

В МОЗ повідомили, що зміни стосуються лише медичних працівників, а для решти працівників медзакладів — обмеження залишаються чинними.

Раніше медзаклади, що були визнані критично важливими, могли забронювати лише до 50% військовозобов’язаних чоловіків, а збільшення цієї частки можливе було лише за окремим рішенням міністра оборони.

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В МОЗ додали, що рішення про бронювання 100% медиків усуває необхідність звертатись за окремими дозволами, що зменшує навантаження як на лікарні, так і на Міністерство оборони.

«Таким чином, лікарні більше не витрачають час і зусилля на отримання спеціальних дозволів, а міністерство звільняється від необхідності розглядати численні окремі запити», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, обмежено придатним продовжать термін повторного проходження ВЛК до 5 червня. Тому ТЦК не застосовуватимуть штрафи до тих, хто не встигне пройти медкомісію до 5 лютого, та не оголошуватимуть у розшук.

Українська правда За матеріалами:

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