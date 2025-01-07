Яка категорія українців втратила право на відстрочку — Finance.ua

Яка категорія українців втратила право на відстрочку Сьогодні 09:32 — Особисті фінанси

Перелік категорій військовозобов’язаних, які мають право на відстрочку від мобілізації, можна знайти у статті 23 Закону України « Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію ». І є кілька підстав, коли відстрочка від призову не надається — вони також прописані в українському законодавстві.

Кому не дають відстрочку:

студентам, що навчаються на заочному, на вечірньому відділенні або ж отримують уже не першу освіту, а другу вищу тощо;

батькам, у яких троє і більше неповнолітніх дітей, але є заборгованість з аліментів;

тим, у кого дружина має 3-тю групу інвалідності (але за винятком кількох випадків, коли відстрочка від армії, якщо дружина-інвалід 3 групи, надається);

тим, хто доглядає за особами з інвалідністю 1 або 2 групи, якщо про них можуть також подбати інші працездатні родичі або близькі;

самотнім батькам, якщо мати їхньої дитини (або дітей) не позбавлена материнського права, не визнана померлою, зниклою безвісти і не перебуває в тюремному ув’язненні (тобто, теоретично може піклуватися про дитину/дітей);

тим, хто раніше був обмежено придатним, але після повторної ВЛК визнаний придатним до військової служби.

Відстрочку також не надають працівникам підприємств, установ та організацій Міноборони, якщо вони не були заброньовані роботодавцями.

Утім, зараз мобілізувати можуть і заброньованих військовозобов’язаних. За нещодавньою інформацією народного депутата Олександра Федієнка, який посилається на відповідь Миколаївського ВТЦК на його депутатський запит, ТЦК може «анулювати відстрочку працівникові критично важливого підприємства, навіть не звернувши увагу, що він був заброньований». При цьому, як сказано в повідомленні, ТЦК «діє в рамках чинного законодавства».

УНІАН За матеріалами:

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