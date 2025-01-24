Міноборони роз’яснило правила надання відстрочки для студентів та викладачів — Finance.ua

Міноборони роз’яснило правила надання відстрочки для студентів та викладачів Сьогодні 17:21 — Казна та Політика

Міноборони роз’яснило правила надання відстрочки для студентів та викладачів

Студенти професійно-технічних, фахових передвищих та вищих навчальних закладів, інтерни та докторанти можуть отримати відстрочку на весь семестр, але не більше ніж на шість місяців (вересень-лютий і березень-серпень). Науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь, а також педагогічні працівники різних освітніх закладів матимуть відстрочку до завершення навчального року (якщо на постійній роботі — тривалістю 12 місяців в рік).

Про це повідомляє пресслужба Міністерства оборони України.

«Принципова новація полягає в тому, що тепер здобувачам освіти не потрібно кожних три місяці підтверджувати статус у територіальних центрах комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП). Раніше саме такою була вимога законодавства під час дії правового режиму воєнного стану та загальної мобілізації», — сказано в повідомленні.

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Інформація про студентів міститься в Єдиній державній електронній базі освіти (ЄДЕБО). Поки в реєстрі зазначається, що громадянин здобуває освіту, він гарантовано має право на відстрочку.

Наразі студенти можуть оформити відстрочку у зв’язку із навчанням у застосунку Резерв+. Завдяки постійному обміну даними між ЄДЕБО та реєстрами Міноборони, продовження відстрочки відбувається онлайн. Це значить, що здобувачу освіти не потрібно кожні шість місяців (раніше кожні три місяці) звертатися до ТЦК та СП.

Для студентів, які не мають можливості або бажання користуватися Резерв+, передбачено окрему процедуру. Вони мають раз на пів року у своєму навчальному закладі отримати витяг з ЄДЕБО та звернутися до територіального центру комплектування та соціальної підтримки ТЦК та СП для продовження відстрочки.

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Для викладачів умови отримання відстрочки не змінилися. Вони мають бути працевлаштовані на ставку не нижче 0.75, що підтверджується навчальними планами на навчальний рік, який триває з 1 вересня по 31 серпня (включаючи канікули і відпустку), якщо інше не встановлено Положенням про організацію навчального процесу відповідного закладу.

Міноборони наразі працює над інтеграцією реєстрів з МОН для автоматичного обміну інформацією та надання відстрочок науковим, науково-педагогічним та педагогічним працівникам.

«Канікули та закінчення навчального року не є підставою для втрати права на відстрочку», — наголосили в Міноборони.

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