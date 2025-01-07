Коли можуть анулювати відстрочку (причини) — Finance.ua

Коли можуть анулювати відстрочку (причини) Сьогодні 12:33 — Особисті фінанси

Нові правила бронювання почали діяти з 1 грудня 2024. Згідно з одним з положень, керівник має можливість анулювати бронь для своїх працівників. Також існують випадки, коли відстрочка по бронюванню підлягає ануляції.

Постанова № 76 КМУ — Коли анулюють бронювання

Згідно з пунктом 12 постанови № 76 Кабміну , бронь підлягає ануляції у таких випадках:

закінчення строку її дії;

завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;

завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Сил Оборони;

позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;

ліквідації державного органу, підприємства, установи і організації;

звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації.

У випадках, зазначених у підпунктах 2−6, анулювання відстрочки здійснюється за рішенням Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання відповідного органу або організації.

Відповідно до ухваленого рішення протягом п’яти днів з дня його прийняття у військовозобов’язаного вилучають витяг, виданий відповідно до пункту 11 постанови № 76 КМУ, та надсилають його до ТЦК, де військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (відповідного підрозділу Центрального управління та/або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки), з відміткою у відомості видачі бланків спеціального військового обліку.

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