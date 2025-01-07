Коли можуть анулювати відстрочку (причини) — Finance.ua
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Коли можуть анулювати відстрочку (причини)

Особисті фінанси
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Нові правила бронювання почали діяти з 1 грудня 2024. Згідно з одним з положень, керівник має можливість анулювати бронь для своїх працівників. Також існують випадки, коли відстрочка по бронюванню підлягає ануляції.
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Постанова № 76 КМУ — Коли анулюють бронювання
Згідно з пунктом 12 постанови № 76 Кабміну, бронь підлягає ануляції у таких випадках:
  • закінчення строку її дії;
  • завершення підприємством, установою, організацією виконання мобілізаційного завдання (замовлення) або його скасування;
  • завершення підприємством, установою, організацією виробництва товарів, виконання робіт і надання послуг для забезпечення потреб Сил Оборони;
  • позбавлення підприємства, установи і організації статусу критично важливих для функціонування економіки та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період;
  • ліквідації державного органу, підприємства, установи і організації;
  • звільнення військовозобов’язаного з органу державної влади, іншого державного органу, органу місцевого самоврядування, підприємства, установи і організації.
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У випадках, зазначених у підпунктах 2−6, анулювання відстрочки здійснюється за рішенням Мінекономіки на підставі обґрунтованого подання відповідного органу або організації.
Відповідно до ухваленого рішення протягом п’яти днів з дня його прийняття у військовозобов’язаного вилучають витяг, виданий відповідно до пункту 11 постанови № 76 КМУ, та надсилають його до ТЦК, де військовозобов’язаний перебуває на військовому обліку (відповідного підрозділу Центрального управління та/або регіонального органу СБУ, відповідного підрозділу Служби зовнішньої розвідки), з відміткою у відомості видачі бланків спеціального військового обліку.
За матеріалами:
НВ
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