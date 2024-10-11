«Працюй або воюй». Економічне бронювання можуть запровадити найближчим часом — Гетманцев Сьогодні 11:01 — Казна та Політика

«Працюй або воюй». Економічне бронювання можуть запровадити найближчим часом — Гетманцев

До кінця року Кабінет Міністрів запровадить механізм «економічного бронювання» для працівників критично важливих для економіки підприємств. Для цього не потрібно приймати додаткові закони, зміни будуть реалізовані через урядову постанову.

Про це розповів голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев повідомив в ефірі подкасту ASATrьопс.

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Гетманцев підтвердив, що впровадження «економічного бронювання» має відбутися найближчим часом. Принцип «працюй або воюй», озвучений премʼєр-міністром, буде втілено найближчим часом.

Народний депутат наголосив, що це не означатиме можливість уникнути мобілізації за гроші. Одним із критеріїв для бронювання, за словами Гетманцева, стане «біла» заробітна плата, а також належність до відповідної галузі, список яких буде розширено.

Деталей Гетманцев не розкрив, оскільки це ініціатива уряду.

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«Буде реалізація Кабінетом Міністрів принципу „працюй або воюй“. Те, про що говорив премʼєр-міністр. І це буде найближчим часом. Це не закони, а зміни до постанови Кабміну», — сказав Данило Гетманцев.

Зараз можуть бути заброньовані працівники органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств та організацій у порядку, встановленому урядом. Чинна постанова № 650 від 5 червня 2024 року дозволяє бронювати 50% військовозобовʼязаних працівників критично важливих для функціонування економіки підприємств.

Довідка Finance.ua:

27 серпня прем’єр-міністр Денис Шмигаль анонсував впровадження принципу «воюй або працюй» під час форуму «Україна 24. Незалежність». «Це допоможе збільшити кількість робочих місць та рівень середньої зарплати, а також наповнити бюджет», — додав він.

9 жовтня стало відомо, що в Україні до 15 листопада проведуть аудит критично важливих підприємств, які отримали такий статус від органів місцевого самоврядування. Таке рішення ухвалили через стрімке збільшення кількості заброньованих від мобілізації.

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