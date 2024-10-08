Скільки грошей може принести економічне бронювання — Finance.ua

Скільки грошей може принести економічне бронювання Сьогодні 10:11 — Казна та Політика

Скільки грошей може принести економічне бронювання

Член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин розповів, чим вигідне економічне бронювання для державного бюджету.

Про це він розповів в ефірі Еспресо.

«Хочу нагадати, що до кінця цього року треба пів трильйона гривень. Той законопроєкт про збільшення податків у кращому випадку дасть 45 мільярдів з 500 мільярдів, що треба, це менш як 10%. Є роздуми щодо того, що можна напружити банківські установи, позабирати у них залишок ліквідності та натягнути ще 200 мільярдів гривень облігацій внутрішньої державної позики. Але це така справа, це ж позика, це не доходи бюджету. В попередніх розрахунках економічне бронювання за рік може давати суму 250−270 мільярдів гривень. До кінця цього року, якщо воно буде прийняте хоча б на 2 місяці, воно дасть ну хоча б 60−70 мільярдів», — сказав він.

Економіст наголосив, що завдяки економічному бронюванню частина бізнесу вийде з тіні, що також додасть надходжень до бюджету країни.

«Але треба розуміти головне, що це принаймні виведе частину економіки з тіні, у нас 40% тіньової економіки. Тобто економічне бронювання не тільки збільшить надходження від фонду оплати праці, а збільшить і податок на додану вартість, збільшить і надходження від оподаткування прибутків підприємств. Тобто частина бізнесу вилізе на світло, а за попередніми оцінками загальний обсяг того, що тіньова економіка не сплачує до державного бюджету на рік становить десь близько 700 мільярдів гривень», — додав Пендзин.

На його думку, це надзвичайно важливі кроки по детінізації економіки, які паралельно будуть наповнювати бюджет.

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Нагадаємо, народний депутат Ярослав Железняк раніше заявляв , що рішення про запровадження економічного бронювання прийнято. Для впровадження економічного бронювання необхідно перейти на місячну звітність з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) замість квартальної.

Народний депутат Богдан Кицак повідомляв , що для того, аби отримати економічне бронювання від мобілізації, військовозобов’язані чоловіки повинні будуть платити від 20 до 30 тисяч гривень щомісячно.

Кабінет Міністрів при розробленні проєкту державного бюджету на 2025 рік не розраховував на так зване «економічне бронювання». Водночас, за розрахунками Мінекономіки, воно може принести 100 млрд грн додаткових надходжень.

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