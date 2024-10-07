Кабмін запровадив нову норму щодо бронювання українців від мобілізації — Finance.ua

Кабмін запровадив нову норму щодо бронювання українців від мобілізації Сьогодні 16:00 — Казна та Політика

Кабмін запровадив нову норму щодо бронювання українців від мобілізації

Кабінет міністрів України оновив правила бронювання працівників. Згідно з новою постановою Уряду, держоргани та державні підприємства можуть отримати відмову в бронюванні працівника, якщо інформація про нього відсутня в Реєстрі військовозобов’язаних.

Про це йдеться у постанові КМУ

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Зазначається, що відповідні зміни набрали чинності 2 жовтня, коли було затверджено «Порядок бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану засобами Єдиного державного вебпорталу електронних послуг». Цей порядок затверджено постановою від 5 червня 2024 року № 650, з урахуванням змін, внесених постановою Кабміну 1 жовтня 2024 року № 1125.

Згідно з інформацією уряду, отримати бронювання можливо лише за умови, що громадяни оновили свої військово-облікові дані. Для цього військовозобов’язані українці мають перебувати на військовому обліку, мати військово-обліковий документ (паперовий чи електронний), підтвердити правильність своїх даних щодо обліку та не бути в розшуку.

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Відповідно до постанови Кабміну № 76, визначені відповідні критерії, за якими підприємства можуть бути визнані критично важливими для економіки та життєдіяльності населення в особливий період.

Як повідомляється, серед цих критеріїв:

Загальна сума сплачених податків перевищує 1,5 мільйона євро.

Сума надходжень в іноземній валюті перевищує 32 мільйони євро.

Підприємство має стратегічне значення для економіки та безпеки держави.

Підприємство важливе для певної галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади.

Відсутність заборгованості з єдиного внеску на соціальне страхування.

Середня зарплата працівників на підприємстві за останній квартал не менша, ніж середня зарплата в регіоні за IV квартал 2021 року.

Підприємство є резидентом «Дія.Сіті».

«Підприємство може бути визнане критично важливим, якщо воно відповідає хоча б двом із цих критеріїв. Такі підприємства мають право забронювати 50% своїх працівників, а в разі потреби — і більше», — йдеться у повідомленні.

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Як відомо, Кабінет міністрів України скоротив терміни явки резервістів та військовозобов’язаних на виклик повісткою поштою до терцентрів комплектування та соцпідтримки.

Нагадаємо, уряд підтримав економічне бронювання. Для впровадження економічного бронювання необхідно перейти на місячну звітність з податку на доходи фізичних осіб (ПДФО) замість квартальної.

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