У «Резерв+» із 22 січня знову буде доступне оформлення відстрочки для студентів та аспірантів — Finance.ua
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У «Резерв+» із 22 січня знову буде доступне оформлення відстрочки для студентів та аспірантів

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У «Резерв+» із 22 січня знову буде доступне оформлення відстрочки для студентів та аспірантів
У «Резерв+» із 22 січня знову буде доступне оформлення відстрочки для студентів та аспірантів
У застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» із середи, 22 січня, знову буде доступна можливість оформити відтермінування від мобілізації онлайн для студентів та аспірантів.
Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.
«З 22 січня в „Резерв+“ повертаються відстрочки для студентів та аспірантів. Одразу після поновлення та успішного тестування обміну з Міністерством освіти і науки України плануємо відновити відстрочки для студентів і аспірантів, адже отримали сотні запитів на поновлення послуги», — зазначила вона.
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Як повідомлялося, оформлення відстрочки через «Резерв+» тимчасово недоступне через хакерську атаку на держреєстри, що сталася 20 грудня 2024 року.
З 5 січня доступна послуга надання відстрочки військовозобов’язаним багатодітним батькам.
За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
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