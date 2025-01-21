У «Резерв+» із 22 січня знову буде доступне оформлення відстрочки для студентів та аспірантів — Finance.ua

У «Резерв+» із 22 січня знову буде доступне оформлення відстрочки для студентів та аспірантів Сьогодні 09:15

У «Резерв+» із 22 січня знову буде доступне оформлення відстрочки для студентів та аспірантів

У застосунку для військовозобов’язаних «Резерв+» із середи, 22 січня, знову буде доступна можливість оформити відтермінування від мобілізації онлайн для студентів та аспірантів.

Про це повідомила заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко.

«З 22 січня в „Резерв+“ повертаються відстрочки для студентів та аспірантів. Одразу після поновлення та успішного тестування обміну з Міністерством освіти і науки України плануємо відновити відстрочки для студентів і аспірантів, адже отримали сотні запитів на поновлення послуги», — зазначила вона.

Як повідомлялося, оформлення відстрочки через «Резерв+» тимчасово недоступне через хакерську атаку на держреєстри, що сталася 20 грудня 2024 року.

З 5 січня доступна послуга надання відстрочки військовозобов’язаним багатодітним батькам.

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