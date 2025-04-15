В Украине обновили правила бронирования военнообязанных — Finance.ua

В Украине обновили правила бронирования военнообязанных Сегодня 15:00 — Казна и Политика

В Украине обновили правила бронирования военнообязанных

В Украине обновили правила бронирования военнообязанных. Правительство утвердило новый порядок и исключения для СБУ и разведывательных органов.

Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram

Кабинет Министров внес изменения в постановление № 76 от 27 января 2023 года «Некоторые вопросы реализации положений закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военное время.

Обновлен порядок бронирования, а также критерии и процедуры, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики, жизнеобеспечения населения и нужд Вооруженных Сил в особый период.

Среди главных изменений:

Порядок не распространяется на военнообязанных, состоящих на учете в СБУ и разведывательных органах.

на военнообязанных, состоящих на учете в СБУ и разведывательных органах. Внесены корректировки в Критерии в соответствии с нормами закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно разведывательных структур.

Утвержден отдельный порядок бронирования лиц, состоящих на учете в Службе безопасности Украины и в разведывательных органах на период мобилизации и на военное время.

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о «Продлении срока действия военного положения в Украине» и «О продлении срока проведения общей мобилизации».

Согласно документам, военное положение и мобилизация будут продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней до 6 августа.

Зеленский предлагает Верховной Раде утвердить указы президента о продлении военного положения и мобилизации.

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