В Украине обновили правила бронирования военнообязанных — Finance.ua

В Украине обновили правила бронирования военнообязанных
В Украине обновили правила бронирования военнообязанных. Правительство утвердило новый порядок и исключения для СБУ и разведывательных органов.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.
Кабинет Министров внес изменения в постановление № 76 от 27 января 2023 года «Некоторые вопросы реализации положений закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военное время.
Обновлен порядок бронирования, а также критерии и процедуры, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики, жизнеобеспечения населения и нужд Вооруженных Сил в особый период.
Среди главных изменений:
- Порядок не распространяется на военнообязанных, состоящих на учете в СБУ и разведывательных органах.
- Внесены корректировки в Критерии в соответствии с нормами закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно разведывательных структур.
- Утвержден отдельный порядок бронирования лиц, состоящих на учете в Службе безопасности Украины и в разведывательных органах на период мобилизации и на военное время.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о «Продлении срока действия военного положения в Украине» и «О продлении срока проведения общей мобилизации».
Согласно документам, военное положение и мобилизация будут продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней до 6 августа.
Зеленский предлагает Верховной Раде утвердить указы президента о продлении военного положения и мобилизации.
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