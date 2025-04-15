В Украине обновили правила бронирования военнообязанных — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

В Украине обновили правила бронирования военнообязанных

Казна и Политика
455
В Украине обновили правила бронирования военнообязанных
В Украине обновили правила бронирования военнообязанных
В Украине обновили правила бронирования военнообязанных. Правительство утвердило новый порядок и исключения для СБУ и разведывательных органов.
Об этом заявил постоянный представитель Кабмина в Верховной раде Тарас Мельничук в Telegram.
Кабинет Министров внес изменения в постановление № 76 от 27 января 2023 года «Некоторые вопросы реализации положений закона Украины «О мобилизационной подготовке и мобилизации» по бронированию военнообязанных на период мобилизации и военное время.
Обновлен порядок бронирования, а также критерии и процедуры, по которым определяются предприятия, учреждения и организации, критически важные для функционирования экономики, жизнеобеспечения населения и нужд Вооруженных Сил в особый период.
Среди главных изменений:
  • Порядок не распространяется на военнообязанных, состоящих на учете в СБУ и разведывательных органах.
  • Внесены корректировки в Критерии в соответствии с нормами закона Украины «О воинской обязанности и военной службе» относительно разведывательных структур.
  • Утвержден отдельный порядок бронирования лиц, состоящих на учете в Службе безопасности Украины и в разведывательных органах на период мобилизации и на военное время.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский подал в Верховную Раду проекты законов о «Продлении срока действия военного положения в Украине» и «О продлении срока проведения общей мобилизации».
Согласно документам, военное положение и мобилизация будут продлены с 9 мая 2025 года на 90 дней до 6 августа.
Зеленский предлагает Верховной Раде утвердить указы президента о продлении военного положения и мобилизации.
По материалам:
РБК-Україна
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Верифицированную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems