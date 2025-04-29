Сколько средств «кешбэка» украинцы получат за март (рекордный показатель) — Finance.ua

Сколько средств «кешбэка» украинцы получат за март (рекордный показатель) Сегодня 14:00 — Казна и Политика

Сколько средств «кешбэка» украинцы получат за март (рекордный показатель)

Как сообщило Министерство экономики, выплата Национального кешбэка за март уже в обработке. В настоящее время продолжается завершающий этап обработки данных.

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Это будет наибольшее начисление кешбэка за всю историю программы: 443 миллиона гривен получат 3,4 миллиона человек.

Рекордная сумма выплаты за один месяц.

«Чтобы начислить кешбэк, система обрабатывает миллионы транзакций. Это сложный технологический процесс, и, к сожалению, на этот раз он требует немного больше времени, чем обычно. Мы понимаем, что для многих эти средства важны. Делаем все возможное, чтобы вы получили их как можно быстрее. Как только станет известна точная дата зачисления: madeinukraine.gov.ua/national-cashback», — написали в Минэкономики.

Украинцы получили 384 млн грн кешбэка за покупку товаров украинского производства в феврале. Средства выплатили 3,2 млн человек.

Напомним, в течение шести месяцев действия программы граждане получили:

за сентябрь — 37,2 млн грн

за октябрь — 119,2 млн грн

за ноябрь — 232 млн грн

за декабрь и январь — 714 млн грн

за февраль — 384 млн грн

На что можно потратить кешбэк

Средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе — список на сайте . Также их можно направить на благотворительность или задонатить ВСУ.

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