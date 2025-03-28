Сколько средств Национального кешбэка украинцы получили за февраль — Finance.ua

Сколько средств Национального кешбэка украинцы получили за февраль Сегодня 14:00 — Личные финансы

Сколько средств Национального кешбэка украинцы получили за февраль

Украинцы получили 384 млн грн кешбэка за покупку товаров украинского производства в феврале. Средства выплатили 3,2 млн человек.

Об этом пишет Минэкономики.

«За февраль Правительство выплатило почти столько же кешбэка, как за сентябрь, октябрь и ноябрь вместе взятые. Мы видим, как благодаря программе постепенно меняется потребительское поведение в пользу украинского, в частности, растет спрос на товары с кешбэком. При этом расширяется и предложение: кешбэк уже доступен на 373 тысячи разнообразных потребительских товаров от 1760 украинских производителей», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Выплаты получили участники программы, которые накопили более 2 гривен кешбэка и активировали карты для выплат Национального кешбэка в приложении Дія.

В течение шести месяцев действия программы граждане получили:

за сентябрь — 37,2 млн грн

за октябрь — 119,2 млн грн

за ноябрь — 232 млн грн

за декабрь и январь — 714 млн грн

за февраль — 384 млн грн

Общая сумма выплаченных по программе средств составляет около 1,5 млрд. грн. Следующая выплата кешбэка состоится в конце апреля 2025 года.

На что можно потратить кешбэк

Средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе — список на сайте . Также их можно направить на благотворительность или задонатить на ВСУ.

Как работает программа

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку товаров украинского производства, зарегистрированных в программе и приобретенных в точках продаж , участвующих в программе.

Чтобы проверить, есть ли кешбэк на тот или иной товар, можно использовать сканер штрихкодов в приложении Дія. Присоединиться к приложению можно по ссылке.

Справка Finance.ua:

Бизнес-ассоциации, объединяющие малый и средний бизнес, заявили о недостатках Программы «Национальный кешбэк» и призвали власти их устранить.

По мнению подписантов, практический опыт применения предпринимателями Программы «Национальный кешбэк» в 2024 году показал ключевые недостатки, не позволяющие полноценно применить ее потенциал.

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