Сколько средств Национального кешбэка украинцы получили за февраль — Finance.ua
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Сколько средств Национального кешбэка украинцы получили за февраль

Личные финансы
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Сколько средств Национального кешбэка украинцы получили за февраль
Сколько средств Национального кешбэка украинцы получили за февраль
Украинцы получили 384 млн грн кешбэка за покупку товаров украинского производства в феврале. Средства выплатили 3,2 млн человек.
Об этом пишет Минэкономики.
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«За февраль Правительство выплатило почти столько же кешбэка, как за сентябрь, октябрь и ноябрь вместе взятые. Мы видим, как благодаря программе постепенно меняется потребительское поведение в пользу украинского, в частности, растет спрос на товары с кешбэком. При этом расширяется и предложение: кешбэк уже доступен на 373 тысячи разнообразных потребительских товаров от 1760 украинских производителей», — отметила первый вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.
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Выплаты получили участники программы, которые накопили более 2 гривен кешбэка и активировали карты для выплат Национального кешбэка в приложении Дія.
В течение шести месяцев действия программы граждане получили:
  • за сентябрь — 37,2 млн грн
  • за октябрь — 119,2 млн грн
  • за ноябрь — 232 млн грн
  • за декабрь и январь — 714 млн грн
  • за февраль — 384 млн грн
Общая сумма выплаченных по программе средств составляет около 1,5 млрд. грн. Следующая выплата кешбэка состоится в конце апреля 2025 года.
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На что можно потратить кешбэк

Средства можно потратить до конца 2025 года на коммунальные и другие услуги, книги и лекарства, зарегистрированные в программе — список на сайте. Также их можно направить на благотворительность или задонатить на ВСУ.

Как работает программа

Кешбэк в размере 10% начисляется за покупку товаров украинского производства, зарегистрированных в программе и приобретенных в точках продаж, участвующих в программе.
Чтобы проверить, есть ли кешбэк на тот или иной товар, можно использовать сканер штрихкодов в приложении Дія. Присоединиться к приложению можно по ссылке.
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Справка Finance.ua:

  • Бизнес-ассоциации, объединяющие малый и средний бизнес, заявили о недостатках Программы «Национальный кешбэк» и призвали власти их устранить.
  • По мнению подписантов, практический опыт применения предпринимателями Программы «Национальный кешбэк» в 2024 году показал ключевые недостатки, не позволяющие полноценно применить ее потенциал.

«Национальный кешбэк»: как пользоваться программой и какие уже есть результаты

По материалам:
Finance.ua
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