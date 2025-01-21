Бизнес-ассоциации, объединяющие МСБ, заявили о недостатках программы «Национальный кешбэк» — Finance.ua

Бизнес-ассоциации, объединяющие МСБ, заявили о недостатках программы «Национальный кешбэк» Сегодня 12:03 — Казна и Политика

Бизнес-ассоциации, объединяющие МСБ, заявили о недостатках программы «Национальный кешбэк»

Бизнес-ассоциации, объединяющие малый и средний бизнес, заявили о недостатках Программы «Национальный кешбэк» и призвали власти их устранить.

и т. д. Об этом говорится в совместном заявлении более двух десятков ассоциаций предпринимателей из разных регионов Украины, включая Всеукраинскую профессиональную ассоциацию предпринимателей, ассоциацию частных работодателей, Ассоциацию 4Бизнес, Альянс РОМБ, Всеукраинскую ассоциацию предпринимателей и потребителей

«Недавно Министерство экономики опубликовало данные о влиянии Программы „Национальный кешбэк“ на экономику страны. Согласно расчетам Минэкономики, реализация проекта обеспечила в 2024 году рост ВВП на 0,001%, по сути — в пределах статистической погрешности. В то же время Программа существенно искажает конкуренцию, дает преимущество торговым сетям, не распространяясь на малых и микропредпринимателей», — заявили представители бизнеса.

По мнению подписантов, практический опыт применения предпринимателями Программы «Национальный кешбэк» в 2024 году показал ключевые недостатки, не позволяющие полноценно использовать ее потенциал:

высокая зарегулированность и относительная сложность процедур, в частности, отдельные и разнообразные требования к производителям, товарам, продавцам, потребителям и направлениям расходования кешбэка. Это требует высокого уровня подготовки всех элементов/этапов внедрения программы и значительной коммуникации с гражданами. Так, почти 700 тысяч граждан не получили выплаты из-за того, что вовремя не активировали карты для выплаты кешбэка в приложении «Дія».

программой вообще не охвачены «нецифровые» граждане Украины (не все имеют соответствующие девайсы или желают устанавливать «Дія"/могут с ней работать);

из Программы исключены в качестве продавцов все субъекты предпринимательской деятельности, которые находятся на упрощенной системе налогообложения и отчетности. То есть на продуктовые рынки или праздничные ярмарки программа тоже не распространяется. В большинстве случаев программа действует через крупные и средние торговые сети, искажая условия конкуренции на розничном рынке, где такие сети уже обладают превалирующей рыночной силой.

По мнению специалистов, представляющих бизнес ассоциации — «непонятны попытки Минэкономики дискриминировать упрощенную систему налогообложения и отчетности, ведь по налоговым показателям упрощенная система в большинстве случаев превосходит общую систему по уплате налогов». Такая дискриминация является «контрпродуктивной и наносит ущерб конкуренции, условиям ведения бизнеса и экономике в целом».

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Проведенный бизнес-сообществом анализ реализации программы «Национальный кешбэк за 2024 год выявил ряд недостатков, которые предлагается устранить для ее полноценной дальнейшей реализации:

Возвращение в программу предпринимателей на упрощенной системе налогообложения, которые пользуются РРО/ПРРО и желают соблюдать все ее условия. Пересмотр в сторону увеличения максимальной суммы кешбэка на карту, которую можно получить (например, 6000 грн вместо 3000 грн в месяц), что позволит привлечь больше украинцев. Обеспечение более широкого распространения подробной информации о программе, включая инструкцию, как оформить и активировать соответствующую банковскую карту (согласно опросу Центра Разумкова — 40% граждан не участвуют в программе из-за отсутствия подробной информации о ней).

Справка Finance.ua:

За декабрь украинцы накопили рекордные 436 млн грн кешбэка за покупку украинских товаров — это на 180 млн больше, чем было в ноябре. Выплаты за декабрь и январь участники программы получат в феврале. Об этом сообщила пресс-служба «Дія».

Программа «Национальный кешбэк», предусматривающая компенсацию 10% стоимости товаров украинского производства, демонстрирует положительную динамику, фиксируются изменения потребительского поведения.

Українські Новини По материалам:

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