«Национальный кешбэк» повлиял на спрос и динамику продаж украинских товаров — замминистра экономики Сегодня 19:30

«Национальный кешбэк» повлиял на спрос и динамику продаж украинских товаров — замминистра экономики

Программа «Национальный кешбэк», предусматривающая компенсацию 10% стоимости товаров украинского производства, демонстрирует положительную динамику, фиксируются изменения потребительского поведения.

Об этом заявил заместитель министра экономики Украины Андрей Телюпа в интервью агентству «Интерфакс-Украина».

«В некоторых категориях мы уже видим существенный переход спроса с импортных товаров на украинские. „Национальный кешбэк“ стал самой эффективной коммуникационной программой поддержки украинских производителей», — констатировал он.

Как пояснил замминистра, ранее для изменения потребительских привычек министерство ориентировалось на патриотические чувства посредством маркировки товаров «Сделано в Украине», призывали покупать украинское, но эффект был небольшой. Однако после добавления геймификации и монетизации в министерстве заметили значительные изменения в поведении потребителей. Если по состоянию на 1 октября в программе было 1,7 млн активных участников, то за три месяца работы программы их количество достигло 4,5 млн человек.

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«Наша главная цель — сделать украинские товары выбором номер один. Чтобы покупатель, придя в магазин, прежде всего искал украинское. Эти изменения сложно посчитать, но мы уже видим результаты в крупнейших сетях — украинские товары поднялись с нижней на „золотую“», — пояснил Телюпа.

Он добавил, что на работу программы в 2025 году уже заложены средства, а министерство работает над дополнительными источниками финансирования.

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Как сообщалось, объем накопленных средств в рамках программы «Национальный кешбэк» с ноября вырос на 70% и достиг 436 млн грн в декабре.

Количество присоединившихся производителей со старта программы постоянно увеличивается и сейчас составляет 1665. Кроме того, участниками программы являются 17 банков — ПриватБанк , monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, А-Банк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Правэкс Банк, Клиринговый Дом, Радабанк, Райф и ОТР Bank.

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