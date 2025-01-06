Украинцы в декабре накопили рекордную сумму по программе Национального кешбэка — Finance.ua
0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Украинцы в декабре накопили рекордную сумму по программе Национального кешбэка

101
Украинцы в декабре накопили рекордную сумму по программе Национального кешбэка
Украинцы в декабре накопили рекордную сумму по программе Национального кешбэка
За декабрь украинцы накопили рекордные 436 млн грн кешбэка за покупку украинских товаров — это на 180 млн больше, чем было в ноябре. Выплаты за декабрь и январь участники программы получат в феврале.
Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

Как получить кешбэк?

Для получения кешбэка активируйте карту в Дії: Сервисы → Национальный кешбэк → выберите карту для выплат. Если карты нет — откройте через банк-партнер.
Средства можно потратить на коммунальные, медицинские услуги, образование, транспорт, мобильную связь, страхование. Также доступны покупки книг, лекарств и медицинских изделий украинского производства в зарегистрированных точках, донаты на ВСУ и благотворительность. На эту же карту можно получить Зимову єПідтримку.
10% кешбэка начисляется на украинские товары из специального перечня, приобретенные в магазинах-участниках. Для удобства созданы интерактивные карты аптек и книжных магазинов. Ищите специальные метки на ценниках или проверяйте товары сканером штрихкодов в Дії.
Читайте также
Программа «Национальный кешбэк» реализуется Министерством экономики Украины в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Национальным банком, Кабинетом министров Украины, Государственной налоговой службой и другими партнерами.
Подробно о программе и как ею пользоваться, мы рассказывали в статье по ссылке.
Напомним, 1 декабря 2024 года стартовала программа Зимова єПідтримка, благодаря которой каждый украинец получит единовременную выплату в размере 1 000 гривен.
Цель этой программы — помочь людям подготовиться к зиме, облегчить расходы в этот непростой период и одновременно поддержать экономику страны. Подать заявление можно в течение всего зимнего периода — до 28 февраля 2025 года, а использовать средства — до 31 декабря 2025 года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Все кредиты онлайн на карту в одном приложении
Payment systems
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025. Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕГРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн-Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» - независимый финансовый портал. Материалы, помеченные значками "Партнерская", "Промо", "Акция", "Мнение", "Спецпроект", "Партнерский проект" размещаются на правах рекламы, за их содержание несет ответственность рекламодатель. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не берем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах, и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.