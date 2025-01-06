Украинцы в декабре накопили рекордную сумму по программе Национального кешбэка — Finance.ua

Украинцы в декабре накопили рекордную сумму по программе Национального кешбэка Сегодня 15:32

Украинцы в декабре накопили рекордную сумму по программе Национального кешбэка

За декабрь украинцы накопили рекордные 436 млн грн кешбэка за покупку украинских товаров — это на 180 млн больше, чем было в ноябре. Выплаты за декабрь и январь участники программы получат в феврале.

Об этом сообщила пресс-служба «Дії».

Как получить кешбэк?

Для получения кешбэка активируйте карту в Дії: Сервисы → Национальный кешбэк → выберите карту для выплат. Если карты нет — откройте через банк-партнер.

Средства можно потратить на коммунальные, медицинские услуги, образование, транспорт, мобильную связь, страхование. Также доступны покупки книг, лекарств и медицинских изделий украинского производства в зарегистрированных точках, донаты на ВСУ и благотворительность. На эту же карту можно получить Зимову єПідтримку

10% кешбэка начисляется на украинские товары из специального перечня , приобретенные в магазинах-участниках . Для удобства созданы интерактивные карты аптек книжных магазинов . Ищите специальные метки на ценниках или проверяйте товары сканером штрихкодов в Дії.

Программа «Национальный кешбэк» реализуется Министерством экономики Украины в сотрудничестве с Министерством цифровой трансформации, Национальным банком, Кабинетом министров Украины, Государственной налоговой службой и другими партнерами.

Подробно о программе и как ею пользоваться, мы рассказывали в статье по ссылке.

Напомним, 1 декабря 2024 года стартовала программа Зимова єПідтримка, благодаря которой каждый украинец получит единовременную выплату в размере 1 000 гривен.

Цель этой программы — помочь людям подготовиться к зиме, облегчить расходы в этот непростой период и одновременно поддержать экономику страны. Подать заявление можно в течение всего зимнего периода — до 28 февраля 2025 года, а использовать средства — до 31 декабря 2025 года.

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