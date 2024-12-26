«Зимова єПідтримка» и «Національний кешбек»: влияют ли выплаты на субсидии — Finance.ua

«Зимова єПідтримка» и «Національний кешбек»: влияют ли выплаты на субсидии Сегодня 08:11 — Личные финансы

«Зимова єПідтримка» и «Національний кешбек»: влияют ли выплаты на субсидии

При расчете жилищных субсидий единовременное пособие «Зимова єПідтримка» и выплаты по программе «Национальный кешбэк» не включаются в среднемесячный совокупный доход семьи.

Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Это означает, что если вы получили пособие «Зимняя поддержка» или «Национальный кешбэк», ваш доход для начисления субсидий останется без изменений.

Субсидии будут назначаться на прежних условиях.

Как выплаты учитываются для льгот

Однако при расчете права на льготы для определенных категорий граждан ситуация отличается.

В соответствии с изменениями в Порядке предоставления льгот (постановление Кабмина № 389 от 4 июня 2015 года), денежные выплаты по программам «Зимова єПідтримка» и «Национальный кешбэк» включаются в совокупный доход семьи.

Это может повлиять на право получения льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг для отдельных категорий населения.

То есть если ваша семья пользуется льготами, следует учитывать, что дополнительные выплаты от государства могут увеличить совокупный доход и повлиять на размер или возможность получения льгот.

Справка Finance.ua:

граждане могут расторгнуть соглашение и выйти из программы «Национальный кешбэк», после чего больше не будут получать кешбэк за свои покупки;

тысячу гривен «Зимова єПідтримка» можно инвестировать в военные облигации, поддержав Вооруженные силы Украины. Это облигации внутреннего государственного займа Украины (ОВГЗ);

зимнее пособие в размере тысячи гривен не распространяется на украинцев, находящихся за рубежом. Если они оформят его, им придется возвращать деньги.

Мета По материалам:

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