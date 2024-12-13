Украинцы дали доступ к своим счетам: народный депутат прокомментировала программу «Национальный кешбэк» — Finance.ua

Украинцы дали доступ к своим счетам: народный депутат прокомментировала программу «Национальный кешбэк» Сегодня 19:01 — Финтех и Карты

Украинцы дали доступ к своим счетам: народный депутат прокомментировала программу «Национальный кешбэк»

Украинцы предоставили доступ к информации на своих счетах, оформив карту «Национального кешбэка».

Об этом народный депутат Украины, член Комитета Верховной Рады по вопросам налоговой и таможенной политики Нина Южанина рассказала в интервью Finance.ua

«Правительство, когда внедряло эту программу, не озвучивало конкретные ожидания. Я еще до того спрашивала, какие именно товары и каких производителей вы хотите продвигать, чтобы понять ожидаемый эффект. Стоит ли тратить 3 миллиарда гривен, которые были запланированы в этом году, чтобы иметь представление, что от этого получит государство. Любая программа должна стимулировать что-то. Так что же мы стимулируем данной инициативой?» — рассказала Южанина.

По ее словам, на первом этапе, когда запускалась эта программа, Министерство экономики никакого понимания об этом не имело.

«Так как не было представления, кто из производителей включится в реестр, кто из граждан откроет карты, чтобы подтвердить приобретение этих товаров, чтобы получить за это вознаграждение», — добавляет депутат.

Она отметила, что наряду с этой инициативой уже существовали программы поддержки украинских производителей.

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«Товары продаются очень часто со значительными скидками. Программу „кешбэк“ уже между собой реализовали производители, оптовики и розничная сеть. Система уже реализована настолько, что товар можно купить за 30−50% его стоимости. И это своеобразный „кешбэк“ для человека. Но государство пошло другим способом. И мы столкнулись с тем, что администратор этой системы должен убедиться, что платежи сделаны именно тем человеком. Для этого ему нужен доступ к счету со всеми его расходами, чтобы перебрать все расходы и выбрать именно те, которые подпадают под программу. Это привело к тому, что был запущен шаблонный договор о том, что участник программы дает разрешение на банковскую тайну. Очевидно, что на это мало кто обратил внимание», — рассказала Южанина.

Она привела пример для госслужащих, где при проверке деклараций запрашивают движение по всем счетам.

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«А здесь обычные люди, которые отношения к декларированию не имеют. И операции на счетах у граждан смешанные: кто-то что-то реализовал, кто-то получил помощь от родственников. И сейчас эти люди дали доступ ко всей этой информации», — подытожила народная депутат.

Справка Finance.ua:

«Национальный кешбэк» — это государственная программа поддержки украинских производителей, в рамках которой граждане могут получить 10% стоимости приобретенных отечественных товаров;

чтобы присоединиться к «Национальному кешбэку», нужно зайти в мобильное приложение «Дія» в раздел «Сервисы» и выбрать соответствующую программу. Далее сервис предложит перечень банков для открытия карты.

присоединяясь к программе, лицо предоставляет государству доступ к информации о расчетах своей картой. В правительстве не считают, что это нарушает банковскую тайну. Заместитель министра экономики Надежда Бигун отмечала, что участие в программе вполне безопасно. Присоединяясь к ней, пользователь дает согласие на передачу информации о транзакциях только для начисления кешбэка. «Дія» эту информацию «не хранит и никуда не передает».

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