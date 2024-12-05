«Национальный кешбэк»: можно ли закрыть карту — Finance.ua
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«Национальный кешбэк»: можно ли закрыть карту

Финтех и Карты
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«Национальный кешбэк»: можно ли закрыть карту
«Национальный кешбэк»: можно ли закрыть карту
В сентябре в Украине заработала программа «Национальный Кешбэк», по которой украинцы могут получить 10% кешбэка от стоимости зарегистрированных отечественных товаров, приобретенных в розничных сетях. А с 1 декабря на специальную открытую для этого банковскую карту можно оформить получение помощи от государства — 1 тысячу гривен «Зимней поддержки».
Издание «Апостроф» рассказало, можно ли закрыть карту «Национальный кешбэк» и как это сделать в разных банковских учреждениях.

Можно ли расторгнуть сделку и закрыть карту «Национальный кешбэк»

Граждане могут расторгнуть сделку и выйти из программы «Национальный кешбэк», после чего больше не будут получать кешбэк за свои покупки.

Как закрыть договор по программе «Национальный кешбэк»

  • свяжитесь со своим банком, обслуживающим вашу карту, по телефону, через интернет-банкинг или лично в отделении;
  • подайте банку заявление о закрытии договора по программе «Национальный кешбэк».
Условия закрытия контракта различаются в зависимости от банка и конкретного контракта. Некоторые банки могут устанавливать дополнительные условия или взимать комиссию за закрытие счета.

А-банк

Согласно условиям А-банка, закрыть эту карту через приложение нельзя. Чтобы отказаться от участия в программе «Национальный кешбэк» клиенту нужно обратиться в клиентскую поддержку банка по номеру 7776 или подать заявление лично в отделении.
С момента подачи заявления об отказе банк не будет передавать информацию об оплате картой (так называемые POS-операции) в обрабатывающую кешбэк систему. Таким образом, дальнейшие покупки больше не будут участвовать в программе.

monobank

Чтобы закрыть карту «Национального кешбэка», нужно обратиться в службу поддержки, поскольку самостоятельно это сделать нельзя. Так, карту, привязанную к «Национальному кешбэку», можно закрыть только при участии службы поддержки. Для ее закрытия нужно позвонить на номер 0800 205 205.

ПриватБанк

В чате обслуживания Помощь онлайн в ПриватБанке сообщили, что карту «Национальный кешбэк» можно закрыть без визита в отделение и соединения с оператором.
Закрыть карту можно в меню Приват-24: все карты — Выбор карты — Настройки — Закрыть карту — Подать заявку.

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Из списка карт эта карта исчезнет в течение суток после закрытия.
Программа «Зимняя Поддержка» — это инициатива государства для предоставления единовременной помощи в размере 1 тыс. гривен гражданам Украины. Получить средства можно через приложение «Дія» или альтернативными способами для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами. Finance.ua подготовил детальный гайд, а также узнал у украинцев, как они относятся к «тысяче Зеленского».
По материалам:
Апостроф
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