«Национальный кешбэк»: можно ли закрыть карту — Finance.ua

«Национальный кешбэк»: можно ли закрыть карту Сегодня 10:29 — Финтех и Карты

«Национальный кешбэк»: можно ли закрыть карту

В сентябре в Украине заработала программа «Национальный Кешбэк», по которой украинцы могут получить 10% кешбэка от стоимости зарегистрированных отечественных товаров, приобретенных в розничных сетях. А с 1 декабря на специальную открытую для этого банковскую карту можно оформить получение помощи от государства — 1 тысячу гривен «Зимней поддержки».

Издание «Апостроф» рассказало , можно ли закрыть карту «Национальный кешбэк» и как это сделать в разных банковских учреждениях.

Можно ли расторгнуть сделку и закрыть карту «Национальный кешбэк»

Граждане могут расторгнуть сделку и выйти из программы «Национальный кешбэк», после чего больше не будут получать кешбэк за свои покупки.

Как закрыть договор по программе «Национальный кешбэк»

свяжитесь со своим банком, обслуживающим вашу карту, по телефону, через интернет-банкинг или лично в отделении;

подайте банку заявление о закрытии договора по программе «Национальный кешбэк».

Условия закрытия контракта различаются в зависимости от банка и конкретного контракта. Некоторые банки могут устанавливать дополнительные условия или взимать комиссию за закрытие счета.

А-банк

Согласно условиям А-банка, закрыть эту карту через приложение нельзя. Чтобы отказаться от участия в программе «Национальный кешбэк» клиенту нужно обратиться в клиентскую поддержку банка по номеру 7776 или подать заявление лично в отделении.

С момента подачи заявления об отказе банк не будет передавать информацию об оплате картой (так называемые POS-операции) в обрабатывающую кешбэк систему. Таким образом, дальнейшие покупки больше не будут участвовать в программе.

monobank

Чтобы закрыть карту «Национального кешбэка», нужно обратиться в службу поддержки, поскольку самостоятельно это сделать нельзя. Так, карту, привязанную к «Национальному кешбэку», можно закрыть только при участии службы поддержки. Для ее закрытия нужно позвонить на номер 0800 205 205.

ПриватБанк

В чате обслуживания Помощь онлайн в ПриватБанке сообщили, что карту «Национальный кешбэк» можно закрыть без визита в отделение и соединения с оператором.

Закрыть карту можно в меню Приват-24: все карты — Выбор карты — Настройки — Закрыть карту — Подать заявку.

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Из списка карт эта карта исчезнет в течение суток после закрытия.

Программа «Зимняя Поддержка» — это инициатива государства для предоставления единовременной помощи в размере 1 тыс. гривен гражданам Украины. Получить средства можно через приложение «Дія» или альтернативными способами для тех, кто не пользуется цифровыми сервисами. Finance.ua подготовил детальный гайд , а также узнал у украинцев, как они относятся к «тысяче Зеленского».

Апостроф По материалам:

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