Почему некоторые украинцы не получат национальный кешбэк: в Минэкономики назвали причины — Finance.ua

Почему некоторые украинцы не получат национальный кешбэк: в Минэкономики назвали причины Сегодня 10:36 — Личные финансы

Почему некоторые украинцы не получат национальный кешбэк: в Минэкономики назвали причины

Более полумиллиона украинцев пока держат на счетах начисленные им деньги национального кешбэка. Потратили деньги около 120 000 украинцев.

Об этом сообщает Минэкономики.

По состоянию на середину ноября 3,8 млн граждан открыли 4,2 млн карт «Национальный кешбэк» в 13 банках. Однако активировали эти карты в действии только 2,5 млн украинцев. Для получения кешбэка активация карты для выплат в «Дія» обязательна.

В министерстве объясняют слабую активность в использовании денег небольшими суммами накопленного кешбэка. Украинцы получили пока только одну выплату кешбэка — за сентябрь. Это всего 37,2 млн грн, или в среднем 57,5 ​​грн на человека.

Куда тратят? Приблизительно половина украинцев потратили деньги кешбэка на пополнение мобильного, 35% оплатили коммуналку, остальные рассчитались за интернет, транспорт и услуги питания.

За октябрь украинцы накопили уже втрое больше кешбэка за покупку украинских товаров — примерно 125 млн грн. Объем накопившихся средств за первую половину ноября уже превысил показатели октября.

Сообщается, что выплата кешбэка за октябрь будет в конце ноября, ноябрь — в конце декабря. Кешбэк за декабрь украинцы получат в феврале 2025 года.

Кешбэк в размере 10% насчитывается более чем на 320 000 украинских товаров от 1580 производителей.

Согласно текущим условиям программы, потратить средства национального кешбэка можно только на услуги.

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