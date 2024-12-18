«Укрпочта» присоединилась к программе «Национальный кешбэк»: как это работает — Finance.ua
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«Укрпочта» присоединилась к программе «Национальный кешбэк»: как это работает

Личные финансы
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«Укрпочта» присоединилась к программе «Национальный кешбэк»: как это работает
«Укрпочта» присоединилась к программе «Национальный кешбэк»: как это работает
«Укрпочта» приобщилась к государственной инициативе «Национальный кешбэк», которая поддерживает граждан. Кроме предоставления традиционных почтовых услуг, компания также выступает как торговая платформа, где украинцы могут приобрести продукцию отечественного производства и получить 10% кешбэка от государства.
Об этом сообщила пресс-служба Минэкономики.
«Это еще один шаг к тому, чтобы каждый украинец, вне зависимости от места жительства, ощущал поддержку государства», — отметила заместитель министра экономики Надежда Бигун.

Как это работает

Отныне клиенты Укрпочты, которые присоединились к программе «Национальный кешбэк», могут:
  1. Получать кешбэк за покупку товаров украинских производителей в отделениях Укрпочты. Это касается более 350 наименований товаров.
  2. Использовать накопленные средства для оплаты почтовых, коммунальных и других услуг, мобильной связи, подписки на периодические издания или задонатить на нужды Вооруженных Сил Украины.
Что купить, чтобы вернуть 10% с покупки на карту Национальный кешбэк?⠀
  • почтовые марки, в том числе благотворительные;
  • сладости, паштеты и прочее к рождественскому столу;
  • бытовую химию и т. д.
«Присоединившись к программе „Национальный кешбэк“, мы даем нашим клиентам возможность делать больше: поддерживать украинских производителей, экономить средства на почтовых товарах, помогать ВСУ и приобщаться к социальным инициативам. И все это во время обычного визита в отделение. Укрпочта стала универсальной площадкой, где можно получить национальный кешбэк при покупке почтовых товаров, потратить ее на почтовые услуги и оплату коммунальных», — отметил генеральный директор компании Игорь Смелянский.

Чтобы получать кэшбек от государства, необходимо:

  • Подать заявку через мобильное приложение банка, участвующего в программе, или обратиться в отделение. К программе присоединились следующие банки: ПриватБанк, monobank, Укргазбанк, Sense Bank, ПУМБ, Абанк, Банк Глобус, UKRSIBBANK BNP Paribas Group, Ощадбанк, Аккордбанк, Банк Кредит Днепр, Правэкс Банк (только присоединение к программе, без выпуска карты для выплат «Национальный кешбэк»), Клиринговый Дом, Райф.
  • Определить карты, с которых вы оплачиваете покупки, и предоставить банку разрешение на передачу информации о транзакциях с этих карт в магазинах-участниках программы.
  • Открыть физическую или виртуальную карту «Национальный кешбэк», куда будет зачисляться кешбэк по программе.
  • В приложении Дія в разделе Сервисы выбрать карту для выплат «Национальный кешбэк» любого банка-партнера.
Проверять начисление кешбэка можно в приложении Дія. Для получения выплаты кешбэка на карту необходимо активировать карту Национальный кешбэк в Дії.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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