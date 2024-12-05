«Національний кешбек»: чи можна закрити картку — Finance.ua

«Національний кешбек»: чи можна закрити картку Сьогодні 10:29 — Фінтех і Картки

«Національний кешбек»: чи можна закрити картку

У вересні в Україні запрацювала програма «Національний кешбек», за якою українці можуть отримати 10% кешбеку від вартості зареєстрованих вітчизняних товарів, придбаних у роздрібних мережах. А з 1 грудня на спеціальну відкриту для цього банківську карту можна оформити отримання допомоги від держави — 1 тисячу гривень «Зимової єПідтримки».

Видання «Апостроф» розповіло , чи можна закрити карту «Національний кешбек» і як це зробити в різних банківських установах.

Чи можна розірвати угоду і закрити карту «Національний кешбек»

Громадяни можуть розірвати угоду і вийти з програми «Національний кешбек», після чого більше не будуть отримуватимети кешбек за свої покупки.

Як закрити договір по програмі «Національний кешбек»

зв’яжіться зі своїм банком, який обслуговує вашу картку, за телефоном, через інтернет-банкінг або особисто у відділенні;

подайте банку заяву про закриття договору по програмі «Національний кешбек».

Умови закриття договору відрізняються залежно від банку та конкретного договору. Деякі банки можуть встановлювати додаткові умови або стягувати комісію за закриття рахунку.

А-банк

Відповідно до умов А-банку, закрити цю картку через додаток не можна. Щоб відмовитися від участі у програмі «Національний кешбек» клієнту треба звернутися до клієнтської підтримки банку за номером 7776 або подати заяву особисто у відділенні.

З моменту подачі заяви про відмову банк не буде передавати інформацію про оплати карткою (так звані POS-операції) до системи, яка обробляє кешбек. Таким чином, подальші покупки більше не братимуть участі у програмі.

monobank

Щоб закрити картку «Національного кешбеку», треба звернутися до служби підтримки, оскільки самостійно це зробити не можна. Так, картку, прив’язану до «Національного кешбеку», можна закрити лише за участі служби підтримки. Тож для її закриття потрібно зателефонувати на номер 0800 205 205.

ПриватБанк

У чаті обслуговування Допомога онлайн у ПриватБанку повідомили, що картку «Національний кешбек» можна закрити без візиту до відділення та з’єднання з оператором.

Закрити картку можна в меню Приват-24: всі картки — Вибір картки — Налаштування — Закрити картку — Подати заявку.

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Зі списку карток ця картка зникне впродовж доби після закриття.

Програма «Зимова єПідтримка» — це ініціатива держави для надання одноразової допомоги у розмірі 1 тис. гривень громадянам України. Отримати кошти можна через застосунок «Дія», або альтернативними способами для тих, хто не користується цифровими сервісами. Finance.ua підготував детальний гайд , а також дізнався в українців, як вони ставляться до «тисячі Зеленського».

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