«єПідтримка», «Національний кешбек», «Зимова підтримка», «Пакунок малюка»: как декларировать полученную помощь — Finance.ua

«єПідтримка», «Національний кешбек», «Зимова підтримка», «Пакунок малюка»: как декларировать полученную помощь Сегодня 19:03 — Личные финансы

«єПідтримка», «Національний кешбек», «Зимова підтримка», «Пакунок малюка»: как декларировать полученную помощь

Государственные программы социальной поддержки стали важным инструментом помощи гражданам в разных жизненных ситуациях. Однако получение таких выплат имеет свои особенности, в частности, в части их декларирования.

Об этом пишет пресс-служба Национального агентства по предотвращению коррупции.

єПідтримка

Государственная программа «єПідтримка» была начата в конце 2021 года с целью поддержки украинского бизнеса, пострадавшего от пандемии COVID-19. На тот момент в рамках программы государство предоставляло украинцам, прошедшим полный курс вакцинации, 1000 грн. Эти средства можно было потратить только на некоторые товары и услуги, поддерживая украинского производителя. Они не требовали декларирования.

Однако с марта 2022 года программа «єПідтримка» была переориентирована на помощь людям, потерявшим работу из-за полномасштабного вторжения россиян. Она предполагала получение определенными категориями людей 6,5 тыс. грн. В отличие от «ковидной тысячи», которая предоставлялась исключительно в безналичной форме и которую невозможно было монетизировать, эти средства не имеют ограничений на использование — их можно снимать наличными или переводить на другие счета. Для целей декларирования эти деньги являются доходом и требуют отражения в декларации.

При внесении информации о такой помощи в раздел 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации, отчетный период которой полностью или частично приходится на период действия военного положения, рекомендуется:

в поле «Вид дохода» выбрать отметку «Другое»;

в поле «Укажите, какой именно» указать «Помощь єПідтримка»;

в поле «Источник (источники) дохода» выбрать отметку «Другое физическое или юридическое лицо»;

в поле «Тип лица» выбрать отметку «Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине»;

в поле «Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» выбрать отметку «Неизвестно»;

в поле «Наименование юридического лица» указать «Кабинет Министров Украины».

Сведения о банковском учреждении, где открыт текущий счет для зачисления помощи, подлежат отражению в разделе 12.1 «Банковские и другие финансовые учреждения, в том числе за рубежом, в которых у субъекта декларирования или членов его семьи открыты счета или хранятся средства, другое имущество» декларации. Подробнее о декларировании этого вида дохода — читайте здесь.

Национальный кешбэк

Программа Национального кешбэка «Сделано в Украине» является государственной денежной помощью для покупателей товаров и услуг украинского производства. Денежные средства в рамках этой программы зачисляются на специальный счет, открытый покупателем в одном из украинских банков.

Национальный кешбэк считается доходом, и поэтому его необходимо декларировать в соответствии с общими правилами.

При внесении информации в раздел 11 «Доходы, включая подарки» декларации рекомендуется:

в поле «Вид дохода» выбрать отметку «Другое»;

в поле «Укажите, какой именно» указать «Национальный кешбэк»;

в поле «Источник (источники) дохода» выбрать отметку «Другое физическое или юридическое лицо»;

в поле «Тип лица» выбрать отметку «Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине»;

в поле «Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» указать «37 508 596»;

в поле «Наименование юридического лица» выбрать «Министерство экономики Украины».

Зимняя поддержка

Размер единовременной государственной помощи «Зимняя поддержка» составляет 1 000 грн.

Средства в рамках Зимней поддержки зачисляются на специальный счет, открытый в одном из уполномоченных банковских учреждений Украины. Для некоторых категорий граждан, определенных в постановлении, выплата производится через АО «Укрпочта».

При внесении информации в раздел 11 «Доходы, включая подарки» декларации рекомендуется:

в поле «Вид дохода» выбрать отметку «Другое»;

в поле «Укажите, какой именно» указать «Денежная помощь „Зимняя поддержка“»;

в поле «Источник (источники) дохода» выбрать отметку «Другое физическое или юридическое лицо»;

в поле «Тип лица» выбрать отметку «Юридическое лицо, зарегистрированное в Украине»;

в поле «Код в Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц — предпринимателей и общественных формирований» указать «37 508 596»;

в поле «Наименование юридического лица» выбрать «Министерство экономики Украины».

Пакет малыша

«Пакет малыша» — это безвозвратная адресная помощь для семей, в которых родился ребенок. Помощь может оказываться как в виде пакета с товарами, так и в виде денежной компенсации.

Если помощь выплачивается деньгами, она считается доходом и должна быть указано в декларации как социальная помощь.

Денежная компенсация стоимости единовременной натуральной помощи «пакет малыша» является доходом в виде социальной помощи (социальной выплаты), сведения о которой подлежат декларированию в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации. В поле «Вид дохода» необходимо выбрать «Другое» и указать «социальная помощь».

Остальные социальные выплаты и субсидии считаются доходом только в случае их монетизации.

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