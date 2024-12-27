Украина планирует выплатить еще 2 млрд грн в третьем этапе предоставления «Зимової єПідтримки» — Finance.ua

Украина планирует выплатить еще 2 млрд грн в третьем этапе предоставления «Зимової єПідтримки» Сегодня 15:35

Украина планирует выплатить еще 2 млрд грн в третьем этапе предоставления «Зимової єПідтримки»

Граждане Украины, оформившие заявки на участие в программе «Зимова єПідтримка» на портале «Дія» 4−11 декабря, получат 2 млрд грн в течение 26−27 декабря.

Как сообщается на сайте Министерства экономики в четверг, с учетом этих выплат, уже 6,4 млн граждан, подавших заявки в «Дія», получат по 1000 грн финансовой помощи от государства, в том числе 1,7 млн ​​выплат на детей.

В Минэкономики добавили, что на 26 декабря общее количество заявок на участие в программе на портале «Дія» достигло 8,6 млн, из них 2,2 млн — на выплаты для детей.

Программа «Зимова єПідтримка», инициированная президентом Украины Владимиром Зеленским, призвана оказать социальную поддержку гражданам в сложный зимний период.

Единовременное государственное пособие в размере 1000 грн предоставляется всем украинцам, в частности, детям, которые находятся на территории Украины (за исключением временно оккупированных территорий). Подать заявку на «Зимову єПідтримку» можно до 28 февраля включительно, а потратить средства — до конца 2025 года.

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