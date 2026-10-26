День финансов: деньги в банках, квартиры в Киеве и Ивано-Франковске, продуктовая корзина в ЕС

В понедельник, 26 октября, мы узнавали, есть ли альтернативы мостам через Днепр в столице, а также какой курс ожидать на этой неделе.

Finance.ua рассмотрел, какие могут быть альтернативы мостам: паромные переправы, понтоны или подземные тоннели… Мы также посчитали, сколько они могут стоить, за какой срок их реально построить в период ведения полномасштабной войны.

ВПЛ будут обеспечивать жильем

Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины планирует расширить сотрудничество с Международной организацией по миграции (МОМ) для обеспечения жильем переселенцев и поддержки принимающих общин.

Договор по мобилизации и бронированию

Правительство стремится найти баланс между потребностями экономики и обороноспособностью Украины, в то же время прекратив злоупотребление системой бронирования военнообязанных. Новые правила должны ограничить случаи, когда предприятия получают право бронировать без достаточных оснований.

Сколько денег украинцы держат в банках

. По состоянию на 1 октября 2026 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 779,6 млрд грн , что на 19,4 млрд грн превышает аналогичный показатель в прошлом месяце и почти на 162 млрд грн больше суммы вкладов, зафиксированную на 1 января

Кстати, украинская ИТ-отрасль обеспечивает каждый восьмой доллар от экспорта. А украинский бизнес все чаще привлекает независимых директоров.

Квартиры в Киеве и Ивано-Франковске

В Киеве количество объявлений о продаже квартир за год уменьшилось на 4%, тогда как в Одессе предложение выросло на 32%. За последний месяц изменения были незначительными: в столице количество объявлений сократилось на 2%, а в Одессе увеличилось на 2%.

Также стало известно, сколько стоят квартиры и паркоместа в новостройках столицы.

Чего ждать от курса этой недели

В течение 19−23 октября официальный курс доллара демонстрировал постепенный рост с незначительными колебаниями в конце недели. После снижения до 44,8625 грн/$19 октября курс три дня подряд рос, достигнув 45,0791 грн/$21 октября. В дальнейшем он немного снизился, а затем снова повысился.

В сентябре украинцы приобрели наличной иностранной валюты на 93,2 млрд грн, а продали на 60,2 млрд грн. Таким образом, покупка превысила продажу на 33 млрд. грн.

Волна миграции уже после войны

После войны и отмены военного положения Украина может столкнуться с новой волной миграции . Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Элла Либанова. По словам демографини, наибольшее беспокойство вызывают возможные последствия завершения войны и отмена ограничений на выезд мужчин за границу.

Продуктовая корзина в ЕС