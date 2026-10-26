День финансов: деньги в банках, квартиры в Киеве и Ивано-Франковске, продуктовая корзина в ЕС

В понедельник, 26 октября, мы узнавали, есть ли альтернативы мостам через Днепр в столице, а также какой курс ожидать на этой неделе.
Finance.ua рассмотрел, какие могут быть альтернативы мостам: паромные переправы, понтоны или подземные тоннели… Мы также посчитали, сколько они могут стоить, за какой срок их реально построить в период ведения полномасштабной войны.
Министерство по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Украины планирует расширить сотрудничество с Международной организацией по миграции (МОМ) для обеспечения жильем переселенцев и поддержки принимающих общин.
Договор по мобилизации и бронированию
Правительство стремится найти баланс между потребностями экономики и обороноспособностью Украины, в то же время прекратив злоупотребление системой бронирования военнообязанных. Новые правила должны ограничить случаи, когда предприятия получают право бронировать без достаточных оснований.
По состоянию на 1 октября 2026 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 779,6 млрд грн, что на 19,4 млрд грн превышает аналогичный показатель в прошлом месяце и почти на 162 млрд грн больше суммы вкладов, зафиксированную на 1 января .
Кстати, украинская ИТ-отрасль обеспечивает каждый восьмой доллар от экспорта. А украинский бизнес все чаще привлекает независимых директоров.
Квартиры в Киеве и Ивано-Франковске
В Киеве количество объявлений о продаже квартир за год уменьшилось на 4%, тогда как в Одессе предложение выросло на 32%. За последний месяц изменения были незначительными: в столице количество объявлений сократилось на 2%, а в Одессе увеличилось на 2%.
В течение 19−23 октября официальный курс доллара демонстрировал постепенный рост с незначительными колебаниями в конце недели. После снижения до 44,8625 грн/$19 октября курс три дня подряд рос, достигнув 45,0791 грн/$21 октября. В дальнейшем он немного снизился, а затем снова повысился.
В сентябре украинцы приобрели наличной иностранной валюты на 93,2 млрд грн, а продали на 60,2 млрд грн. Таким образом, покупка превысила продажу на 33 млрд. грн.
Волна миграции уже после войны
После войны и отмены военного положения Украина может столкнуться с новой волной миграции. Об этом заявила директор Института демографии и исследований качества жизни имени Михаила Птухи НАН Украины Элла Либанова. По словам демографини, наибольшее беспокойство вызывают возможные последствия завершения войны и отмена ограничений на выезд мужчин за границу.
Продуктовая корзина в ЕС
Продуктовая корзина самая дорогая в Швейцарии — 137,90 евро, тогда как в Молдове самая дешевая — 41,10 евро. Франция все еще остается самой дорогой среди сравниваемых пяти основных экономик. Корзина стоит 87,40 евро во Франции по сравнению с всего 63 евро в Испании.