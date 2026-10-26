Выписку из Реестра ветеранов теперь можно получить через Дію

Ветераны войны и члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины могут получить выписку из соответствующего государственного реестра онлайн через портал Дія. Документ поможет подтвердить статус государственных учреждений, оформить предусмотренные законом льготы и социальные гарантии.

О запуске новой услуги сообщило Министерство по делам ветеранов Украины. Ее разработали совместно с Министерством цифровой трансформации.

Кто может получить выписку из Реестра ветеранов

Услуга доступна людям, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВО) и имеющих один из следующих статусов:

участник боевых действий;

участник войны;

лицо с инвалидностью в результате войны;

член семьи погибшего или умершего ветерана или ветеранки войны; член семьи погибшего или умершего Защитника или Защитницы Украины;

пострадавший участник Революции Достоинства;

лицо с особыми наградами перед Родиной.

Если информации о человеке нет в реестре, получить документ через портал Дія не удастся.

Как получить документ через Дію

Чтобы заказать выписку, нужно авторизироваться на портале Дія и выбрать услугу «Извлечение из Реестра ветеранов» в разделе «Ветеран PRO».

Подать запрос можно в нескольких шагах:

1. Проверить данные заявления.

2. Нажмите Готово и отправьте запрос.

3. Дождаться обработки обращения.

4. Получить результат в личном кабинете на портале Дія и на электронную почту.

Если запрос будет успешно обработан, заявитель получит выписку в формате PDF. Документ будет содержать квалифицированную электронную подпись Министерства по делам ветеранов Украины и QR-код для проверки подлинности.