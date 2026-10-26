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Выписку из Реестра ветеранов теперь можно получить через Дію

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Выписка
Выписка
Ветераны войны и члены семей погибших Защитников и Защитниц Украины могут получить выписку из соответствующего государственного реестра онлайн через портал Дія. Документ поможет подтвердить статус государственных учреждений, оформить предусмотренные законом льготы и социальные гарантии.
О запуске новой услуги сообщило Министерство по делам ветеранов Украины. Ее разработали совместно с Министерством цифровой трансформации.

Кто может получить выписку из Реестра ветеранов

Услуга доступна людям, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр ветеранов войны (ЕГРВО) и имеющих один из следующих статусов:
  • участник боевых действий;
  • участник войны;
  • лицо с инвалидностью в результате войны;
  • член семьи погибшего или умершего ветерана или ветеранки войны; член семьи погибшего или умершего Защитника или Защитницы Украины;
  • пострадавший участник Революции Достоинства;
  • лицо с особыми наградами перед Родиной.
Если информации о человеке нет в реестре, получить документ через портал Дія не удастся.

Как получить документ через Дію

Чтобы заказать выписку, нужно авторизироваться на портале Дія и выбрать услугу «Извлечение из Реестра ветеранов» в разделе «Ветеран PRO».
Подать запрос можно в нескольких шагах:
1. Проверить данные заявления.
2. Нажмите Готово и отправьте запрос.
3. Дождаться обработки обращения.
4. Получить результат в личном кабинете на портале Дія и на электронную почту.
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Если запрос будет успешно обработан, заявитель получит выписку в формате PDF. Документ будет содержать квалифицированную электронную подпись Министерства по делам ветеранов Украины и QR-код для проверки подлинности.
Кроме того, расширили возможности получения выписки через центры предоставления административных услуг (ЦНАП). Теперь там документ смогут оформить дети ветеранов и ветеранок, в том числе до 23 лет, или их законные представители. Выписка необходима для оформления государственной целевой поддержки на получение образования.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
ВоеннослужащийАрмияДия
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