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Как ветеранам получить компенсацию за автогражданку через «Дію» — инструкция

Страхование
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Скидки на автогражданку для ветеранов
Скидки на автогражданку для ветеранов
Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут фактически не тратить собственные деньги на автогражданку. Страховая компания сразу предоставляет им скидку 50%, а остальную часть уплаченной суммы компенсирует государство.
Об этом напоминает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

Кто может воспользоваться компенсацией

Воспользоваться компенсацией могут те, кто:
  • имеет удостоверение ветерана в приложении Дія (участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны);
  • достиг совершеннолетия;
  • имеет в Дії верифицированный РНУКНП;
  • имеет действующий договор страхования, заключенный с применением ветеранской льготы. Актуальный перечень страховых компаний — членов МТСБУ доступен на сайте МТСБУ;
  • не использует транспортное средство для предпринимательской деятельности или перевозки;
  • является владельцем автомобиля с объемом двигателя не более 2500 см3 или электродвигателем не более 100 кВт.
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Ключевое условие касается самого договора страхования. Он должен быть заключен со страховой компанией — членом МТСБУ, с применением предусмотренной законом ветеранской льготы и оставаться в силе на момент подачи заявления на компенсацию.
Если ветеран оформил автогражданку на общих условиях, без применения льготы, право на компенсацию по такому договору не возникает.

Что важно учесть

Важно помнить:
  • если вы получите компенсацию, а впоследствии по своей вине станете виновником ДТП, в следующем году оформить полис на льготных условиях уже не удастся;
  • компенсация выплачивается по одному договору страхования, заключенному в текущем календарном году;
  • актуальные данные о льготном договоре страхования должны быть внесены в базу данных МТСБУ, о транспортном средстве и его владельце — в Единый государственный реестр транспортных средств МВД.

Как подать заявку на компенсацию

Процесс проходит онлайн через приложение «Дія». Для этого нужно:
  1. Откройте приложение «Дія» на телефоне.
  2. Перейти к разделу «Ветеран PRO».
  3. Выбрать услугу «Компенсация автогражданки».
  4. Внести и подтвердить необходимые сведения.
  5. Выбрать или создать Дія. Карту и проверить актуальность банковского счета (IBAN).
  6. Дождаться результата обработки заявления.
Система автоматически проверяет данные заявителя, транспортного средства и льготного договора страхования, подтверждая или получая информацию из Единого государственного реестра ветеранов войны, Единого государственного реестра транспортных средств и базы данных МТСБУ по договору ОСАГО. Заявителю остается выбрать или создать Дія. Карту, на которую поступит компенсация.

Что делать, если заявление не формируется

Наиболее распространенной причиной отказа является расхождение данных в реестрах.
Если «Дія» сообщает об отсутствии льготного договора страхования, следует проверить срок действия полиса и сверить данные договора: РНОКПП, VIN-код автомобиля и категорию льготы. При необходимости обратиться в страховую компанию для корректировки информации в базе данных МТСБУ.
Если система не видит автомобиля в собственности заявителя или не подтверждает его технические характеристики, следует обратиться в сервисный центр МВД для уточнения данных в Едином государственном реестре транспортных средств.
После отправки данных заявление можно подать повторно через «Ветеран PRO».
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
СтрахованиеАвтогражданка
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