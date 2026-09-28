Скидки на автогражданку для ветеранов

Участники боевых действий и лица с инвалидностью в результате войны могут фактически не тратить собственные деньги на автогражданку. Страховая компания сразу предоставляет им скидку 50%, а остальную часть уплаченной суммы компенсирует государство.

Об этом напоминает пресс-служба Министерства по делам ветеранов.

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Кто может воспользоваться компенсацией

Воспользоваться компенсацией могут те, кто:

имеет удостоверение ветерана в приложении Дія (участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны);

достиг совершеннолетия;

имеет в Дії верифицированный РНУКНП;

имеет действующий договор страхования, заключенный с применением ветеранской льготы. Актуальный перечень страховых компаний — членов МТСБУ доступен на сайте МТСБУ;

не использует транспортное средство для предпринимательской деятельности или перевозки;

является владельцем автомобиля с объемом двигателя не более 2500 см 3 или электродвигателем не более 100 кВт.

Ключевое условие касается самого договора страхования. Он должен быть заключен со страховой компанией — членом МТСБУ, с применением предусмотренной законом ветеранской льготы и оставаться в силе на момент подачи заявления на компенсацию.

Если ветеран оформил автогражданку на общих условиях, без применения льготы, право на компенсацию по такому договору не возникает.

Что важно учесть

Важно помнить:

если вы получите компенсацию, а впоследствии по своей вине станете виновником ДТП, в следующем году оформить полис на льготных условиях уже не удастся;

компенсация выплачивается по одному договору страхования, заключенному в текущем календарном году;

актуальные данные о льготном договоре страхования должны быть внесены в базу данных МТСБУ, о транспортном средстве и его владельце — в Единый государственный реестр транспортных средств МВД.

Как подать заявку на компенсацию

Процесс проходит онлайн через приложение «Дія». Для этого нужно:

Откройте приложение «Дія» на телефоне. Перейти к разделу «Ветеран PRO». Выбрать услугу «Компенсация автогражданки». Внести и подтвердить необходимые сведения. Выбрать или создать Дія. Карту и проверить актуальность банковского счета (IBAN). Дождаться результата обработки заявления.

Система автоматически проверяет данные заявителя, транспортного средства и льготного договора страхования, подтверждая или получая информацию из Единого государственного реестра ветеранов войны, Единого государственного реестра транспортных средств и базы данных МТСБУ по договору ОСАГО . Заявителю остается выбрать или создать Дія. Карту, на которую поступит компенсация.

Что делать, если заявление не формируется

Наиболее распространенной причиной отказа является расхождение данных в реестрах.

Если «Дія» сообщает об отсутствии льготного договора страхования, следует проверить срок действия полиса и сверить данные договора: РНОКПП, VIN-код автомобиля и категорию льготы. При необходимости обратиться в страховую компанию для корректировки информации в базе данных МТСБУ.

Если система не видит автомобиля в собственности заявителя или не подтверждает его технические характеристики, следует обратиться в сервисный центр МВД для уточнения данных в Едином государственном реестре транспортных средств.