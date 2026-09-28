Как ветеранам получить компенсацию за автогражданку через «Дію» — инструкция
Кто может воспользоваться компенсацией
- имеет удостоверение ветерана в приложении Дія (участника боевых действий или лица с инвалидностью в результате войны);
- достиг совершеннолетия;
- имеет в Дії верифицированный РНУКНП;
- имеет действующий договор страхования, заключенный с применением ветеранской льготы. Актуальный перечень страховых компаний — членов МТСБУ доступен на сайте МТСБУ;
- не использует транспортное средство для предпринимательской деятельности или перевозки;
- является владельцем автомобиля с объемом двигателя не более 2500 см3 или электродвигателем не более 100 кВт.
Что важно учесть
- если вы получите компенсацию, а впоследствии по своей вине станете виновником ДТП, в следующем году оформить полис на льготных условиях уже не удастся;
- компенсация выплачивается по одному договору страхования, заключенному в текущем календарном году;
- актуальные данные о льготном договоре страхования должны быть внесены в базу данных МТСБУ, о транспортном средстве и его владельце — в Единый государственный реестр транспортных средств МВД.
Как подать заявку на компенсацию
- Откройте приложение «Дія» на телефоне.
- Перейти к разделу «Ветеран PRO».
- Выбрать услугу «Компенсация автогражданки».
- Внести и подтвердить необходимые сведения.
- Выбрать или создать Дія. Карту и проверить актуальность банковского счета (IBAN).
- Дождаться результата обработки заявления.
Что делать, если заявление не формируется
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