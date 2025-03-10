Программу «Национальный кешбэк» продолжат и в следующие годы — Finance.ua

Программу «Национальный кешбэк» продолжат и в следующие годы Сегодня 06:44 — Казна и Политика

Программу «Национальный кешбэк» продолжат и в следующие годы

Программа стимулирования отечественного производства «Национальный Кешбэк» должна запустить спираль экономического роста для украинского бизнеса; она является стратегической и будет продолжаться и дальше.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

По словам премьера, «Национальный кешбэк» — это один из элементов поддержки украинцев и украинок, с одной стороны, с другой — это элемент развития собственного производителя.

«В странах Европы, особенно в наиболее сильных экономически, в Германии, Италии, во Франции, поддержка собственного производителя достигает почти 70%. То есть там жители стран предпочитают товары собственного производства. В Украине эта культура, эта философия должна быть сформирована. На сегодня, к сожалению, в Украине менее 40% украинских товаров покупали украинцы», — сказал Шмыгаль.

Он подчеркнул, что одной из основных задач политики «Сделано в Украине», элементом которой является «Национальный кшбэк», является стимулирование отечественного бизнеса, производителей товаров разного ассортимента — от потребительских до высокотехнологичных продуктов, техники.

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На сегодняшний день украинцы уже оформили более 5 млн карт «Национального кшбэка».

«Кешбэк должен запустить маховик, эту положительную спираль экономического роста для украинского бизнеса. Она работает в комплексе, например с программой „Доступные кредиты 5−7-9%“, с компенсацией за покупку сельскохозяйственной техники. Это долговременная стратегическая программа, которая будет действовать в последующие годы. Она не предусматривает какой-либо остановки. Я в этом уверен», — добавил глава правительства.

В Украине действует программа «Национальный кешбэк», позволяющая получить компенсацию в размере 10% стоимости товаров украинского производства. Однако иногда ожидаемый кшбэк не поступает на карту. Есть несколько причин, почему средства не приходят на карту кешбэка.

Укрінформ По материалам:

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