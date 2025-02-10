Чому кошти з національного кешбеку не зараховуються на картку — пояснення Сьогодні 16:04 — Фінтех і Картки

Чому кошти з національного кешбеку не зараховуються на картку — пояснення

В Україні діє програма «Національний кешбек», яка дозволяє отримати компенсацію в розмірі 10% від вартості товарів українського виробництва. Проте іноді очікуваний кешбек не надходить на картку.

Про це пише 24 Канал.

Є декілька причин, чому кошти не приходять на картку кешбеку.

Причинами відсутності нарахування можуть бути:

неналаштована каса — магазин, де здійснено покупку, міг не підключити касове обладнання до програми;

товар не зареєстрований у програмі — перевірити участь товару можна на сайті програми або за допомогою сканера штрих-кодів у додатку «Дія»;

маркування не гарантує участі — наявність позначки «Зроблено в Україні» не означає, що товар бере участь у програмі;

незареєстрований продавець — продавець може не бути учасником програми. Це можна перевірити у списку зареєстрованих продавців на сайті;

технічний збій — інколи проблема виникає через збої у роботі платіжного термінала.

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Щоб уникнути непорозумінь, перед покупкою варто перевірити дані про магазин і товар на офіційному ресурсі програми.

Нагадаємо, кошти Національного кешбеку можна витратити на оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування тощо. Можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі. Також кешбек можна витратити на благодійність або задонатити на потреби ЗСУ.

Громадяни можуть розірвати угоду і вийти з програми «Національний кешбек», після чого більше не будуть отримуватимети кешбек за свої покупки.

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