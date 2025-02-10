Чому кошти з національного кешбеку не зараховуються на картку — пояснення — Finance.ua
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Чому кошти з національного кешбеку не зараховуються на картку — пояснення

Фінтех і Картки
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Чому кошти з національного кешбеку не зараховуються на картку — пояснення
Чому кошти з національного кешбеку не зараховуються на картку — пояснення
В Україні діє програма «Національний кешбек», яка дозволяє отримати компенсацію в розмірі 10% від вартості товарів українського виробництва. Проте іноді очікуваний кешбек не надходить на картку.
Про це пише 24 Канал.
Є декілька причин, чому кошти не приходять на картку кешбеку.
Причинами відсутності нарахування можуть бути:
  • неналаштована каса — магазин, де здійснено покупку, міг не підключити касове обладнання до програми;
  • товар не зареєстрований у програмі — перевірити участь товару можна на сайті програми або за допомогою сканера штрих-кодів у додатку «Дія»;
  • маркування не гарантує участі — наявність позначки «Зроблено в Україні» не означає, що товар бере участь у програмі;
  • незареєстрований продавець — продавець може не бути учасником програми. Це можна перевірити у списку зареєстрованих продавців на сайті;
  • технічний збій — інколи проблема виникає через збої у роботі платіжного термінала.

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Щоб уникнути непорозумінь, перед покупкою варто перевірити дані про магазин і товар на офіційному ресурсі програми.
Нагадаємо, кошти Національного кешбеку можна витратити на оплату послуг — комунальних, медичних, освіту, транспорт, мобільний зв’язок, страхування тощо. Можна купити книги та іншу друковану продукцію, ліки, лікарські засоби та медичні вироби українського виробництва, що продаються в торгових точках, зареєстрованих у програмі. Також кешбек можна витратити на благодійність або задонатити на потреби ЗСУ.
Громадяни можуть розірвати угоду і вийти з програми «Національний кешбек», після чого більше не будуть отримуватимети кешбек за свої покупки.
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За матеріалами:
Телеканал 24
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