Стартовал прием заявок на доплаты ремонтным бригадам Сегодня 08:28

С 6 по 15 марта будет продолжаться прием заявлений для начисления государственной доплаты в размере 20 000 гривен за февраль работникам критической инфраструктуры, которые ликвидировали последствия российских атак.

Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.

За январь выплаты получили 12,3 тысяч работников ремонтных бригад. Для реализации инициативы правительство направило 246,4 млн грн из резервного фонда государственного бюджета.

Кто может получить выплату

Доплата предусмотрена для работников, которые в феврале 2026 года были непосредственно вовлечены в аварийно-восстановительные работы.

Речь идет о сотрудниках:

предприятий топливно-энергетического комплекса;

жилищно-коммунального хозяйства;

Укрзализныци.

Выплаты начисляются тем, кто восстанавливал:

объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;

системы водоотвода;

газовую инфраструктуру;

объекты хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов;

железнодорожная инфраструктура.

Как подаются заявки

Как подаются заявки

Работникам не нужно подавать заявления самостоятельно.

Списки формируют работодатели и представляют их через портал «Дія» в период с 6 по 15 число следующего месяца.

Денежные средства перечисляются на текущие счета работников без открытия новых счетов. Выплаты производятся не позднее конца месяца, следующего после выполнения работ.

Напомним, ранее Finance.ua писал , что работники аварийно-ремонтных бригад, вовлеченных в ликвидацию последствий российских обстрелов и восстановление критической инфраструктуры, начали получать дополнительные государственные выплаты.

Ощадбанк перечислил за январь деньги энергетическим компаниям для 12 500 ремонтников. После этого предприятия начислят доплаты в размере 20 тыс. грн непосредственно на банковские счета работников, выполняющих ремонтно-восстановительные работы после обстрелов.

