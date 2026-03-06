0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Стартовал прием заявок на доплаты ремонтным бригадам

Личные финансы
8
С 6 по 15 марта будет продолжаться прием заявлений для начисления государственной доплаты в размере 20 000 гривен за февраль работникам критической инфраструктуры, которые ликвидировали последствия российских атак.
Об этом сообщило Министерство энергетики Украины.
За январь выплаты получили 12,3 тысяч работников ремонтных бригад. Для реализации инициативы правительство направило 246,4 млн грн из резервного фонда государственного бюджета.

Кто может получить выплату

Доплата предусмотрена для работников, которые в феврале 2026 года были непосредственно вовлечены в аварийно-восстановительные работы.
Речь идет о сотрудниках:
  • предприятий топливно-энергетического комплекса;
  • жилищно-коммунального хозяйства;
  • Укрзализныци.
Выплаты начисляются тем, кто восстанавливал:
  • объекты электро-, тепло-, газо- и водоснабжения;
  • системы водоотвода;
  • газовую инфраструктуру;
  • объекты хранения и транспортировки нефти и нефтепродуктов;
  • железнодорожная инфраструктура.

Как подаются заявки

Списки формируют работодатели и представляют их через портал «Дія»
Списки формируют работодатели и представляют их через портал «Дія»
Работникам не нужно подавать заявления самостоятельно.
Списки формируют работодатели и представляют их через портал «Дія» в период с 6 по 15 число следующего месяца.
Денежные средства перечисляются на текущие счета работников без открытия новых счетов. Выплаты производятся не позднее конца месяца, следующего после выполнения работ.
Напомним, ранее Finance.ua писал, что работники аварийно-ремонтных бригад, вовлеченных в ликвидацию последствий российских обстрелов и восстановление критической инфраструктуры, начали получать дополнительные государственные выплаты.
Ощадбанк перечислил за январь деньги энергетическим компаниям для 12 500 ремонтников. После этого предприятия начислят доплаты в размере 20 тыс. грн непосредственно на банковские счета работников, выполняющих ремонтно-восстановительные работы после обстрелов.
По материалам:
Finance.ua
ДеньгиВыплатыЭнергетика Украины
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems