НБУ разъяснил, какие именно банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен выведены из обращения

Все банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, независимо от года выпуска и дизайна, перестали быть средствами платежа

Национальный банк Украины объяснил ситуацию по изъятию из обращения банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Регулятор отметил, что со 2 марта такие банкноты окончательно перестали быть средством платежа.

Какие именно банкноты изъяты из обращения

В Нацбанке объяснили, что речь идет о банкнотах образцов 2003—2007 годов. При этом под «образцом» подразумевается дизайн банкнот, а не год их фактического выпуска, указанный на оборотной стороне купюры.

В частности, это банкноты:

1 гривна — сине-желтого цвета;

2 гривны — коричневого цвета;

5 гривен — синего цвета;

10 гривен — красного цвета.

Такие банкноты выпускались в разные годы:

1 гривна — в 2004—2015 годах;

2 гривны — в 2005—2014 годах;

5 и 10 гривен — в 2004—2018 годах.

Независимо от года выпуска все они больше не используются в качестве платежного средства.

«На сегодня все банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, независимо от года выпуска и дизайна, перестали быть средствами платежа. Их заменили соответствующие оборотные монеты», — подытожили в НБУ.

Как обменять старые банкноты

Владельцы таких банкнот могут бесплатно обменять их на другие денежные знаки.

Обмен производится без ограничения по сумме:

во всех банках Украины в течение одного года после изъятия из обращения, до 26 февраля 2027;

в уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) в течение трех лет до 28 февраля 2029 года;

в Национальном банке Украины бессрочно.

