НБУ разъяснил, какие именно банкноты 1, 2, 5 и 10 гривен выведены из обращения
Национальный банк Украины объяснил ситуацию по изъятию из обращения банкнот номиналом 1, 2, 5 и 10 гривен. Регулятор отметил, что со 2 марта такие банкноты окончательно перестали быть средством платежа.
Какие именно банкноты изъяты из обращения
В Нацбанке объяснили, что речь идет о банкнотах образцов 2003—2007 годов. При этом под «образцом» подразумевается дизайн банкнот, а не год их фактического выпуска, указанный на оборотной стороне купюры.
В частности, это банкноты:
- 1 гривна — сине-желтого цвета;
- 2 гривны — коричневого цвета;
- 5 гривен — синего цвета;
- 10 гривен — красного цвета.
Такие банкноты выпускались в разные годы:
- 1 гривна — в 2004—2015 годах;
- 2 гривны — в 2005—2014 годах;
- 5 и 10 гривен — в 2004—2018 годах.
Независимо от года выпуска все они больше не используются в качестве платежного средства.
«На сегодня все банкноты номиналами 1, 2, 5 и 10 гривен, независимо от года выпуска и дизайна, перестали быть средствами платежа. Их заменили соответствующие оборотные монеты», — подытожили в НБУ.
Как обменять старые банкноты
Владельцы таких банкнот могут бесплатно обменять их на другие денежные знаки.
Обмен производится без ограничения по сумме:
- во всех банках Украины в течение одного года после изъятия из обращения, до 26 февраля 2027;
- в уполномоченных банках (Ощадбанк, ПриватБанк, Райффайзен Банк, ПУМБ) в течение трех лет до 28 февраля 2029 года;
- в Национальном банке Украины бессрочно.
