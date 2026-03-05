Продажа авто в Польше: кто и в каком случае должен платить налоги Сегодня 21:01 — Личные финансы

Продажа транспортного средства рассматривается налоговой службой как дополнительный источник дохода

Продажа автомобиля предполагает не только заключение договора купли-продажи, но и исполнение налоговых обязательств. В случае невыполнения требований законодательства, продавец может столкнуться со штрафными санкциями.

Об этом пишет InPoland.net.pl.

Согласно действующим правилам, продажа транспортного средства рассматривается налоговой службой как дополнительный источник дохода. Потому информацию о такой операции необходимо указывать в годовой налоговой декларации.

Когда возникает обязанность уплаты налога

Как правило, налог с продаж автомобиля уплачивает продавец, если транспортное средство было продано в течение шести месяцев после приобретения и в результате сделки получена прибыль.

Эти правила применяются к частным автомобилям и не распространяются на служебные транспортные средства.

При продаже автомобиля в течение шести месяцев после покупки продавец обязан подать налоговую декларацию.

Размер налога

Ставка налога зависит от общего годового дохода налогоплательщика.

В частности:

если годовой доход не превышает 120 тыс. злотых, применяется ставка 12%;

если доход превышает 120 тыс. злотых, ставка составляет 32%.

Облагаемый доход определяется как разница между ценой продажи автомобиля и расходами на его приобретение и ремонт.

В то же время, если автомобиль продается позже чем через шесть месяцев после покупки, налог с такой операции не уплачивается.

В ситуации, когда продажа автомобиля оказалась убыточной, то есть продавец фактически потерял деньги на сделке, то убыток можно отчислить из налогооблагаемой базы в течение 5 лет.

Независимо от результата продаж, налогоплательщик обязан сообщить об этой операции Налоговой службе в своей годовой налоговой декларации. Сумму продаж следует внести в форму PIT-36, в соответствующий раздел по продаже товаров.

