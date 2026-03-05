Продажа авто в Польше: кто и в каком случае должен платить налоги
Продажа автомобиля предполагает не только заключение договора купли-продажи, но и исполнение налоговых обязательств. В случае невыполнения требований законодательства, продавец может столкнуться со штрафными санкциями.
Об этом пишет InPoland.net.pl.
Согласно действующим правилам, продажа транспортного средства рассматривается налоговой службой как дополнительный источник дохода. Потому информацию о такой операции необходимо указывать в годовой налоговой декларации.
Когда возникает обязанность уплаты налога
Как правило, налог с продаж автомобиля уплачивает продавец, если транспортное средство было продано в течение шести месяцев после приобретения и в результате сделки получена прибыль.
Эти правила применяются к частным автомобилям и не распространяются на служебные транспортные средства.
При продаже автомобиля в течение шести месяцев после покупки продавец обязан подать налоговую декларацию.
Размер налога
Ставка налога зависит от общего годового дохода налогоплательщика.
В частности:
- если годовой доход не превышает 120 тыс. злотых, применяется ставка 12%;
- если доход превышает 120 тыс. злотых, ставка составляет 32%.
Облагаемый доход определяется как разница между ценой продажи автомобиля и расходами на его приобретение и ремонт.
В то же время, если автомобиль продается позже чем через шесть месяцев после покупки, налог с такой операции не уплачивается.
В ситуации, когда продажа автомобиля оказалась убыточной, то есть продавец фактически потерял деньги на сделке, то убыток можно отчислить из налогооблагаемой базы в течение 5 лет.
Независимо от результата продаж, налогоплательщик обязан сообщить об этой операции Налоговой службе в своей годовой налоговой декларации. Сумму продаж следует внести в форму PIT-36, в соответствующий раздел по продаже товаров.
