Скільки коштів Національного кешбеку українці отримали за лютий — Finance.ua

Скільки коштів Національного кешбеку українці отримали за лютий Сьогодні 14:00 — Особисті фінанси

Скільки коштів Національного кешбеку українці отримали за лютий

Українці отримали 384 млн грн кешбеку за купівлю товарів українського виробництва у лютому. Кошти виплатили 3,2 млн людей.

Про це пише Мінекономіки.

«За лютий Уряд виплатив майже стільки ж кешбеку, як за вересень, жовтень і листопад разом узяті. Ми бачимо, як завдяки програмі поступово змінюється споживацька поведінка на користь українського, зокрема зростає попит на товари з кешбеком. Разом із цим розширюється і пропозиція: кешбек уже доступний на 373 тисячі різноманітних споживчих товарів від 1760 українських виробників», — зазначила перша віцепрем’єр-міністерка України — міністерка економіки України Юлія Свириденко.

Виплати отримали учасники програми, які накопичили понад 2 гривні кешбеку та активували картки для виплат Національного кешбеку в застосунку Дія.

Протягом шести місяців дії програми громадяни отримали:

за вересень — 37,2 млн грн

за жовтень — 119,2 млн грн

за листопад — 232 млн грн

за грудень і січень — 714 млн грн

за лютий — 384 млн грн

Загальна сума виплачених за програмою коштів становить близько 1,5 млрд грн. Наступна виплата кешбеку відбудеться наприкінці квітня 2025 року.

На що можна витратити кешбек

Кошти можна витратити до кінця 2025 року на комунальні та інші послуги, книжки та ліки, зареєстровані в програмі — перелік на сайті . Також їх можна спрямувати на благодійність або задонатити на ЗСУ.

Як працює програма

Кешбек у розмірі 10% нараховується за купівлю товарів українського виробництва, зареєстрованих у програмі і придбаних у точках продажу , що беруть участь у програмі.

Щоб перевірити, чи є кешбек на той чи інший товар, можна скористатися сканером штрихкодів у застосунку Дія. Приєднатися до програми можна за посиланням.

Довідка Finance.ua:

Бізнес-асоціації, які об’єднують малий та середній бізнес, заявили про недоліки Програми «Національний кешбек» та закликали владу їх усунути.

На думку підписантів, практичний досвід застосування підприємцями Програми «Національний кешбек» у 2024 році показав ключові недоліки, які не дозволяють повноцінно застосувати її потенціал.

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