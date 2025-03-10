Програму «Національний кешбек» продовжать і в наступні роки — Finance.ua

Програму «Національний кешбек» продовжать і в наступні роки Сьогодні 06:44 — Казна та Політика

Програму «Національний кешбек» продовжать і в наступні роки

Програма стимулювання вітчизняного виробництва «Національний кешбек» має запустити спіраль економічного зростання для українського бізнесу; вона є стратегічною і буде продовжуватися і надалі.

Про це заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль.

За словами прем’єра, «Національний кешбек» — це один з елементів підтримки українців і українок, з одного боку, з іншого — це елемент розвитку власного виробника.

«У країнах Європи, особливо в найбільш сильних економічно, у Німеччині, в Італії, у Франції, підтримка власного виробника сягає майже 70%. Тобто там мешканці країн надають перевагу товарам власного виробництва. В Україні ця культура, ця філософія має бути сформована. Станом на сьогодні, на жаль, в Україні менше 40% українських товарів купляли українці», — сказав Шмигаль.

Він підкреслив, що одним з основних завдань політики «Зроблено в Україні», елементом якої є «Національний кешбек», є стимулювання вітчизняного бізнесу, виробників товарів різного асортименту — від споживчих до високотехнологічних продуктів, техніки.

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На сьогодні українці вже оформили понад 5 млн карток «Національного кешбеку».

«Кешбек має запустити маховик, цю позитивну спіраль економічного зростання для українського бізнесу. Вона працює у комплексі, наприклад, з програмою „Доступні кредити 5−7-9%“, з компенсацією за купівлю сільськогосподарської техніки. Це довготривала стратегічна програма, яка буде діяти в наступні роки. Вона не передбачає якоїсь зупинки. Я в цьому впевнений», — додав очільник уряду.

В Україні діє програма «Національний кешбек», яка дозволяє отримати компенсацію в розмірі 10% від вартості товарів українського виробництва. Проте іноді очікуваний кешбек не надходить на картку. Є декілька причин, чому кошти не приходять на картку кешбеку.

Укрінформ За матеріалами:

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