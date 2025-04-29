Очередной исторический рекорд — госдолг вырос до почти $172 млрд — Finance.ua
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Очередной исторический рекорд — госдолг вырос до почти $172 млрд

Казна и Политика
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Очередной исторический рекорд — госдолг вырос до почти $172 млрд
Очередной исторический рекорд — госдолг вырос до почти $172 млрд
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в марте по сравнению с предыдущим месяцем увеличился на 1,56% или на 2,64 млрд долларов, до 171,73 млрд долларов.
Об этом говорится в данных Министерства финансов.
Государственный и гарантированный государством долг на конец марта составил 7 123,25 млрд гривен, или 171,73 млрд долларов, против 7 019,53 млрд гривен, или 169,09 млрд долларов, месяцем ранее.
Общий размер прямого госдолга по состоянию на отчетную дату составил 6 852,22 млрд гривен (165,2 млрд долларов) против 6 740,16 млрд гривен (162,36 млрд долларов) месяцем ранее.
При этом прямой внешний долг за месяц увеличился со 118,05 млрд долларов до 120,94 млрд долларов.
Прямой внутренний долг уменьшился в гривневом эквиваленте с 1 839,62 млрд гривен до 1 835,65 млрд гривен (в долларовом эквиваленте — с 44,31 млрд долларов до 44,26 млрд долларов).
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Гарантированный государством долг на конец отчетного месяца составил 271,03 млрд гривен, или 6,753 млрд долларов.
Совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины в 2024 году увеличился на 14,27% или на 20,74 млрд долларов, до 166,06 млрд долларов.
Последние несколько лет совокупный государственный (прямой и гарантированный) долг Украины рос следующим образом:
  • за 2023 год он вырос на 30,4%, или на 33,87 млрд долларов, до рекордных 145,32 млрд долларов;
  • в 2022 году — увеличился на 13,39 млрд долларов, или на 13,66%, до 111,34 млрд долларов;
  • в 2021 — вырос на 8,52%, или на 7,69 млрд долларов, до 97,95 млрд долларов;
  • в 2020 году — увеличился на 6,9% с 84,4 млрд долларов до 90,3 млрд долларов.
Большие состояния не рождается в безопасности. Они создаются в периоды нестабильности — там, где видят возможности только единицы. Те, кто действует тогда, когда другие сомневаются, формируют новую реальность. Конференция Invest Talk Summit — событие для тех, кто мыслит шире и видит глубже. 24 мая, Киев. Офлайн/Онлайн. Скидка на билеты 10% по промокоду: Finance
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По материалам:
Українські Новини
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