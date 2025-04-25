Планируются ли изменения в правилах бронирования работников — ответ Минэкономики Сегодня 11:38 — Казна и Политика

Планируются ли изменения в правилах бронирования работников — ответ Минэкономики

В Минэкономики довольны перебронированием. Компании могут бронировать сотрудников, если отвечают критериям, например зарплата от 20 тыс. грн.

Никаких глобальных изменений правил бронирования работников не предусматривается. В Минэкономики удовлетворены тем, как прошел процесс перебронирования. Об этом журналисту сообщил заместитель министра экономики Виталий Киндратив.

Мы довольны тем, как прошел процесс перебронирования, новые правила заработали. Есть возможность для тех, кто реально является критическим, увеличить процент забронированных. Комиссия при Минобороны рассматривает, насколько это важно для обороны, для экономики и принимает соответствующие решения. Почти все, кто имел на это право по новым критериям, получили критичность и могут бронировать своих сотрудников. — рассказал Киндратив.

Также он прокомментировал, планируются ли изменения относительно правил бронирования.

«Пока никаких глобальных изменений не предвидится», — заявил Киндратив.

Справка Finance.ua:

Министерство цифровой трансформации в начале апреля сообщало, что статус критически важного предприятия до 31 марта подтвердили более 23 тысяч. компаний. Предприятия и дальше могут получить статус критического, что позволит забронировать своих работников, однако уже на основе новых критериев.

В министерстве отмечали, что статус критически важного предоставляется бизнесу, отвечающему трем критериям. Два обязательных — средняя зарплата работников не менее 20 тысяч гривен и отсутствие задолженности по уплате налогов и ЕСВ.

УНН По материалам:

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