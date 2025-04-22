В Гоструда объяснили, возможна ли командировка без выплаты аванса — Finance.ua

В Гоструда объяснили, возможна ли командировка без выплаты аванса Сегодня 09:47 — Казна и Политика

В Гоструда объяснили, возможна ли командировка без выплаты аванса

Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда объясняет, возможна ли командировка без выплаты аванса.

Требование к работнику относительно командировки без выплаты командировочных средств является нарушением законодательства о труде.

Законодательное обоснование:

Согласно ст. 121 КЗоТ, работники имеют право на возмещение расходов и получение других компенсаций в связи со служебными командировками.

Работникам, которые направляются в командировку, выплачиваются: суточные за время нахождения в командировке, стоимость проезда к месту назначения и обратно и расходы по найму жилого помещения в порядке и размерах, устанавливаемых законодательством.

Практическая необходимость:

Командировки часто связаны с непредсказуемыми расходами. Без аванса работник может оказаться в тяжелом финансовом положении, что окажет негативное влияние на выполнение служебных обязанностей.

Выдача аванса обеспечивает работнику возможность своевременно оплатить необходимые расходы, такие как проезд, проживание и питание.

В письме Минсоцполитики от 07.11.2013 № 998/13/155−13, в частности, обращает внимание, что отправка работника в командировку без аванса является нарушением трудового законодательства.

В то же время вполне возможна ситуация, когда работнику не хватает выданных работодателем на командировку средств и он получает компенсацию в полном объеме по возвращении.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.