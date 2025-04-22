В Гоструда объяснили, возможна ли командировка без выплаты аванса — Finance.ua
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В Гоструда объяснили, возможна ли командировка без выплаты аванса

Казна и Политика
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В Гоструда объяснили, возможна ли командировка без выплаты аванса
В Гоструда объяснили, возможна ли командировка без выплаты аванса
Восточное межрегиональное управление Государственной службы Украины по вопросам труда объясняет, возможна ли командировка без выплаты аванса.
Требование к работнику относительно командировки без выплаты командировочных средств является нарушением законодательства о труде.
Законодательное обоснование:
Согласно ст. 121 КЗоТ, работники имеют право на возмещение расходов и получение других компенсаций в связи со служебными командировками.
Работникам, которые направляются в командировку, выплачиваются: суточные за время нахождения в командировке, стоимость проезда к месту назначения и обратно и расходы по найму жилого помещения в порядке и размерах, устанавливаемых законодательством.
Практическая необходимость:
Командировки часто связаны с непредсказуемыми расходами. Без аванса работник может оказаться в тяжелом финансовом положении, что окажет негативное влияние на выполнение служебных обязанностей.
Выдача аванса обеспечивает работнику возможность своевременно оплатить необходимые расходы, такие как проезд, проживание и питание.
В письме Минсоцполитики от 07.11.2013 № 998/13/155−13, в частности, обращает внимание, что отправка работника в командировку без аванса является нарушением трудового законодательства.
В то же время вполне возможна ситуация, когда работнику не хватает выданных работодателем на командировку средств и он получает компенсацию в полном объеме по возвращении.
По материалам:
Судебно-юридична газета
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