В россии приходит в упадок розничная торговля
Российская розничная торговля погружается в кризис — за девять месяцев 2025 г. количество новых брендов сократилось почти на 40%, а к концу года упадет вдвое.
Об этом сообщает Служба внешней разведки Украины, передает Укринформ.
В россии из-за обвала покупательной способности, роста арендных ставок и проблем с кредитами развитие fashion-рынка фактически остановилось.
За январь — сентябрь в россии появилось только 27 новых брендов — вдвое меньше, чем в прошлом году. Магазины косметики массово закрываются, новых обувных марок нет вообще, а доля закрытых магазинов в московских торговых центрах достигла 38%.
Большинство новых брендов теперь идет в онлайн — на маркетплейсы, потому что открыть оффлайн магазин становится роскошью.
Рынок может начать оживать только при стабилизации экономики и снижении ставок по кредитам. Похожий кризис уже был в 2015-м — тогда возобновление розничной торговли длилось почти три года.
