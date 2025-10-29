В россии приходит в упадок розничная торговля Сегодня 21:35

Российская розничная торговля погружается в кризис — за девять месяцев 2025 г. количество новых брендов сократилось почти на 40%, а к концу года упадет вдвое.

В россии из-за обвала покупательной способности, роста арендных ставок и проблем с кредитами развитие fashion-рынка фактически остановилось.

За январь — сентябрь в россии появилось только 27 новых брендов — вдвое меньше, чем в прошлом году. Магазины косметики массово закрываются, новых обувных марок нет вообще, а доля закрытых магазинов в московских торговых центрах достигла 38%.

Большинство новых брендов теперь идет в онлайн — на маркетплейсы, потому что открыть оффлайн магазин становится роскошью.

Рынок может начать оживать только при стабилизации экономики и снижении ставок по кредитам. Похожий кризис уже был в 2015-м — тогда возобновление розничной торговли длилось почти три года.

Укрінформ

