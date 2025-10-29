Stellantis, Uber, NVIDIA и Foxconn создадут глобальный сервис беспилотных такси Сегодня 23:28 — Технологии&Авто

Компания Stellantis, Uber, NVIDIA и Foxconn объявили о партнерстве для запуска глобального сервиса беспилотных такси.

Stellantis будет производить автомобили, NVIDIA и Foxconn будут отвечать за аппаратную и программную часть автономного управления, а Uber интегрирует готовые машины в свою платформу для перевозок.

Stellantis отмечает, что ее модульные платформы K0 Medium Size Van и STLA Small уже готовы к автономному управлению и позволяют гибкую компоновку салона для нескольких пассажиров. За управление будет отвечать система NVIDIA Drive AGX Hyperion 10 с фирменным ПО DriveOS. Foxconn, в свою очередь, будет заниматься аппаратной интеграцией и электронными компонентами.

Когда появятся первые беспилотники

Серийное производство намечено на 2028 год. Uber планирует развернуть первые 5 тысяч роботокси в США, после чего сервис выйдет на другие рынки.

