0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Toyota показала электрический Urban Cruiser (фото)

Технологии&Авто
9
Toyota показала электрический Urban Cruiser (фото)
Toyota показала электрический Urban Cruiser (фото), Фото: Toyota
Выход нового Urban Cruiser знаменует очередной этап в расширении электрической линейки Toyota в Европе. Модель выпущена, чтобы усилить позиции Toyota в классе компактных электрических внедорожников, дополняя обновленный bZ4X и опережая запуск C-HR+ и bZ4X Touring в 2026 году. Urban Cruiser разработан как чисто электрический SUV.

Платформа и конструктивные особенности

Модель построена на специализированной платформе BEV, которая разработана с приоритетом внутреннего пространства и запаса хода. Интеграция аккумулятора в силовую структуру кузова обеспечивает высокую жесткость и низкий центр тяжести.
Защита батареи реализована через энергопоглощающие элементы и внешнюю раму, что повышает безопасность при передних и боковых ударах. Оптимизированная аэродинамика днища и аккумуляторного блока оказывает непосредственное влияние на энергоэффективность и снижение шума.
Фото: Toyota
Фото: Toyota

Силовые установки и аккумуляторы

Toyota предлагает два варианта литий-железо-фосфатных аккумуляторов, ориентированных на долговечность и снижение стоимости владения.
Переднеприводная версия с батареей 49 кВтч развивает 106 кВт мощности, 193 Нм крутящего момента и обеспечивает запас хода до 344 км по циклу WLTP.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Версия с батареей 61 кВтч доступна как с передним, так и с полным приводом.
Передний привод предлагает 128 кВт и запас хода до 426 км, в то время как полноприводная конфигурация с дополнительным задним электродвигателем мощностью 48 кВт развивает суммарно 135 кВт и 307 Нм, обеспечивая до 395 км пробега.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Все версии могут буксировать прицепы с тормозами массой до 750 кг, что является нетипичным показателем для электромобилей этого класса.

Гарантия и ресурс батареи

Программа Toyota Battery Care гарантирует сохранение не менее 70 процентов начальной емкости аккумулятора в течение 10 лет или до 1 000 000 км пробега при ежегодной проверке. Это один из самых сильных аргументов бренда в дискуссии о долгосрочной надежности электромобилей.

Вывод

Toyota Urban Cruiser является еще одним компактным электрокроссовером на рынке, который уже плотно заполнен подобными предложениями.
Фото: Toyota
Фото: Toyota
Эта модель демонстрирует прагматичный подход бренда к электрификации: акцент на долговечность, реальный запас хода, функциональность и сохранение внешности внедорожника.
Такая стратегия может обеспечить Urban Cruiser спрос в массовом сегменте B-SUV при адекватной ценовой политике.
По материалам:
Телеканал 24
Авто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2025 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems