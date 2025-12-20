Toyota показала электрический Urban Cruiser (фото) Сегодня 05:07 — Технологии&Авто

Toyota показала электрический Urban Cruiser (фото), Фото: Toyota

Выход нового Urban Cruiser знаменует очередной этап в расширении электрической линейки Toyota в Европе. Модель выпущена, чтобы усилить позиции Toyota в классе компактных электрических внедорожников, дополняя обновленный bZ4X и опережая запуск C-HR+ и bZ4X Touring в 2026 году. Urban Cruiser разработан как чисто электрический SUV.

Платформа и конструктивные особенности

Модель построена на специализированной платформе BEV, которая разработана с приоритетом внутреннего пространства и запаса хода. Интеграция аккумулятора в силовую структуру кузова обеспечивает высокую жесткость и низкий центр тяжести.

Защита батареи реализована через энергопоглощающие элементы и внешнюю раму, что повышает безопасность при передних и боковых ударах. Оптимизированная аэродинамика днища и аккумуляторного блока оказывает непосредственное влияние на энергоэффективность и снижение шума.

Фото: Toyota

Силовые установки и аккумуляторы

Toyota предлагает два варианта литий-железо-фосфатных аккумуляторов, ориентированных на долговечность и снижение стоимости владения.

Переднеприводная версия с батареей 49 кВтч развивает 106 кВт мощности, 193 Нм крутящего момента и обеспечивает запас хода до 344 км по циклу WLTP.

Фото: Toyota

Версия с батареей 61 кВтч доступна как с передним, так и с полным приводом.

Передний привод предлагает 128 кВт и запас хода до 426 км, в то время как полноприводная конфигурация с дополнительным задним электродвигателем мощностью 48 кВт развивает суммарно 135 кВт и 307 Нм, обеспечивая до 395 км пробега.

Фото: Toyota

Все версии могут буксировать прицепы с тормозами массой до 750 кг, что является нетипичным показателем для электромобилей этого класса.

Гарантия и ресурс батареи

Программа Toyota Battery Care гарантирует сохранение не менее 70 процентов начальной емкости аккумулятора в течение 10 лет или до 1 000 000 км пробега при ежегодной проверке. Это один из самых сильных аргументов бренда в дискуссии о долгосрочной надежности электромобилей.

Вывод

Toyota Urban Cruiser является еще одним компактным электрокроссовером на рынке, который уже плотно заполнен подобными предложениями.

Фото: Toyota

Эта модель демонстрирует прагматичный подход бренда к электрификации: акцент на долговечность, реальный запас хода, функциональность и сохранение внешности внедорожника.

Такая стратегия может обеспечить Urban Cruiser спрос в массовом сегменте B-SUV при адекватной ценовой политике.

