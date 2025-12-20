Уолл-стрит чувствует, что «пузырь ИИ» надувается и готовится к «взрыву» 20.12.2025, 01:01 — Технологии&Авто

Уолл-стрит чувствует, что «пузырь ИИ» надувается и готовится к «взрыву»

Прошло три года от запуска ChatGPT, и эйфория вокруг искусственного интеллекта постепенно сменяется нервозностью. Несмотря на рекордные инвестиции в ИИ, на рынке растут опасения, что сектор может войти в фазу перегрева.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Инвесторы обращают внимание на коррекцию акций Nvidia, падение капитализации Oracle после скачка расходов на ИИ и риски для компаний, связанных с OpenAI.

Глядя на 2026 год, инвесторы спорят: сокращать экспозицию в ИИ, готовясь к возможному «лопнувшему пузырю», или, наоборот, удваивать ставки, чтобы успеть заработать на «технологии, меняющей игру».

Именно OpenAI планирует потратить около $1,4 трлн в ближайшие годы и, по оценкам, может «сжечь» до $115 млрд до выхода на положительный денежный поток в 2030 году, в значительной степени завися от внешнего капитала.

В то же время крупные технологические компании — Alphabet, Microsoft, Amazon, Meta — готовятся потратить более $400 млрд капитальных инвестиций, преимущественно на дата-центры, тогда как монетизация ИИ-сервисов пока отстает от затрат.

Возрастает и долговая нагрузка отдельных игроков, что усиливает внимание кредиторов и риски для акционеров.

Тем не менее оценки крупнейших технокомпаний пока далеки от пиков дотком-пузыря: мультипликаторы Big Tech не выглядят полностью оторванными от фундамента, хотя в отдельных «ИИ-историях» признаки перегрева уже заметны.

На Уолл-стрит идет дискуссия: фиксировать прибыль и уменьшать экспозицию в ИИ или, наоборот, оставаться в игре, рассчитывая на долгосрочный прорыв технологии.

