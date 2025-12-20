Instagram станет доступен на телевизорах
Instagram начинает тестирование своего приложения на телевизорах. Там можно будет посмотреть видео с ленты и Reels.
Об этом говорится в блоге компании.
Функция работает с помощью Amazon Fire TV, но Instagram планирует его расширить на другие устройства.
Если у вас есть Amazon Fire TV, то можете присоединиться к тестированию. Для этого нужно установить приложение Instagram на Fire TV.
Вы можете добавить до пяти аккаунтов, чтобы каждый в вашем доме мог наслаждаться персональным способом просмотра Reels.
Когда вы входите в систему, ролики будут группироваться в каналы, отвечающие вашим интересам, включая новую музыку, спортивные моменты, путешествия, трендовые моменты и прочее.
Это раннее тестирование, поэтому опыт будет продолжать развиваться, поскольку мы исследуем новые способы просмотра и узнаем, что людям нравится больше всего
— заявление Instagram.
Также сообщается, что Instagram для телевидения создан для совместного просмотра, поэтому компания применяет стандарты контента, подходящие для широкой аудитории.
В этом тесте Reels обычно придерживаются рейтинговой системы PG-13, недавно введенной на мобильных устройствах. Эти рекомендации определяют, что может появляться на телевидении.
Поделиться новостью
Также по теме
Instagram станет доступен на телевизорах
Toyota показала электрический Urban Cruiser (фото)
5 лучших кроссоверов до 20 тыс. долларов (фото)
Компания Volkswagen запускает авто без руля и педалей
Самые дешевые электрокары от Renault снимают с производства (фото)
Уолл-стрит чувствует, что «пузырь ИИ» надувается и готовится к «взрыву»