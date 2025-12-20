Instagram станет доступен на телевизорах Сегодня 06:13 — Технологии&Авто

Instagram станет доступен на телевизорах

Instagram начинает тестирование своего приложения на телевизорах. Там можно будет посмотреть видео с ленты и Reels.

Об этом говорится в блоге компании.

Функция работает с помощью Amazon Fire TV, но Instagram планирует его расширить на другие устройства.

Если у вас есть Amazon Fire TV, то можете присоединиться к тестированию. Для этого нужно установить приложение Instagram на Fire TV.

Вы можете добавить до пяти аккаунтов, чтобы каждый в вашем доме мог наслаждаться персональным способом просмотра Reels.

Когда вы входите в систему, ролики будут группироваться в каналы, отвечающие вашим интересам, включая новую музыку, спортивные моменты, путешествия, трендовые моменты и прочее.

Это раннее тестирование, поэтому опыт будет продолжать развиваться, поскольку мы исследуем новые способы просмотра и узнаем, что людям нравится больше всего — заявление Instagram.

Также сообщается, что Instagram для телевидения создан для совместного просмотра, поэтому компания применяет стандарты контента, подходящие для широкой аудитории.

В этом тесте Reels обычно придерживаются рейтинговой системы PG-13, недавно введенной на мобильных устройствах. Эти рекомендации определяют, что может появляться на телевидении.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.