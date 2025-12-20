0 800 307 555
Где в Украине покупают больше всего электрокаров

Технологии&Авто
В прошлом месяце украинцы приобрели более 11 тыс. электрических автомобилей. Наиболее активными покупателями оказались жители Львовской области.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Лидерами по количеству зарегистрированных электромобилей стали:
  • Львовская область — 1620 авто (89% б/у);
  • Киев — 1595 авто (50% б/у);
  • Киевская область — 876 авто (58% б/у);
  • Днепропетровская область — 771 авто (61% б/у);
  • Одесская область — 652 авто (67% б/у).

Самые популярные модели

Среди новых электрокаров самым популярным стал BYD Leopard 3.
Что касается б/у авто, то бестселлерами стали:
  • Tesla Model Y — в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях;
  • Tesla Model 3 — в Одесской области.
Напомним, суммарный объем сегмента легковых электромобилей по итогам ноября 2025 составил 13,5 тыс., что на 2,3% меньше, чем в октябре, но на 143,8% больше по сравнению с ноябрем 2024 года.
Finance.ua
Авто
