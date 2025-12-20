Где в Украине покупают больше всего электрокаров Сегодня 19:07 — Технологии&Авто

Где в Украине покупают больше всего электрокаров

В прошлом месяце украинцы приобрели более 11 тыс. электрических автомобилей. Наиболее активными покупателями оказались жители Львовской области.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Лидерами по количеству зарегистрированных электромобилей стали:

Львовская область — 1620 авто (89% б/у);

Киев — 1595 авто (50% б/у);

Киевская область — 876 авто (58% б/у);

Днепропетровская область — 771 авто (61% б/у);

Одесская область — 652 авто (67% б/у).

Самые популярные модели

Среди новых электрокаров самым популярным стал BYD Leopard 3.

Что касается б/у авто, то бестселлерами стали:

Tesla Model Y — в Киеве, Киевской, Днепропетровской и Львовской областях;

Tesla Model 3 — в Одесской области.

Напомним, суммарный объем сегмента легковых электромобилей по итогам ноября 2025 составил 13,5 тыс., что на 2,3% меньше, чем в октябре, но на 143,8% больше по сравнению с ноябрем 2024 года.

