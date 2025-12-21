Самые надежные семейные автомобили (фото) 21.12.2025, 00:11 — Технологии&Авто

Самые надежные семейные автомобили (фото)

«Семейные» хэтчбеки остаются основой автомобильного рынка, несмотря на растущую популярность внедорожников — они по-прежнему популярны среди частных покупателей. Это свидетельствует о широком выборе на вторичном рынке, но далеко не все модели способны обеспечить владельцам беспроблемную эксплуатацию.

Об этом свидетельствуют результаты ежегодного исследования надежности этого класса автомобилей, проведенного What Car? совместно с сервисом MotorEasy.

Эксперты проанализировали данные владельцев автомобилей и определили самые надежные и самые проблемные «семейные» модели.

Специалисты отмечают, что наиболее распространенные проблемы в этом сегменте по-прежнему связаны с электроникой, в частности, с информационно-развлекательными системами.

Поэтому при покупке подержанного автомобиля эксперты рекомендуют обязательно проверять корректность работы мультимедийного комплекса и бортовой электроники.

В то же время общий уровень надежности хэтчбеков вырос — в 2025 году этот класс автомобилей занял пятое место из 10 категорий, набрав средний балл надежности 92,6%, что заметно выше показателя прошлого года (91,1%).

Самые надежные «семейные» автомобили

Kia Ceed (2018−2025). Самый низкий процент жалоб владельцев на поломки (8%).

В большинстве случаев неисправности касались информационно-развлекательной системы, однако их удавалось устранять быстро и без серьезных затрат.

«Возможно, семейный хэтчбек Kia не является эталоном в плане привлечения водителя или изысканности, но это самый надежный выбор в этом классе», — пишут обозреватели.

Фото: Kia

BMW i3 (2013−2022). Машина имеет относительно низкий процент поломок (11%).

Фото: BMW

Honda Civic (с 2022 года — настоящее время). Машина не является самой лучшей моделью Honda по надежности, но и не сильно отстает от самых лучших в категории семейных автомобилей. Только у 13% авто были какие-то проблемы.

Далее обозреватели отметили следующие модели:

BMW 1 Series (с 2019 года — настоящее время)

Vauxhall / Opel Astra (2015−2021)

Nissan Leaf (2019−2024)

Toyota Corolla (с 2018 года — настоящее время)

Сеат Леон (2013−2020)

Skoda Scala (с 2019 года — настоящее время)

BMW 2 Series Active Tourer (с 2014 года — настоящее время)

Самые ненадежные семейные автомобили

Эксперты также назвали модели, от покупки которых на вторичном рынке лучше воздержаться.

ТОП-3 самых ненадежных семейных автомобилей:

Hyundai Ioniq Electric (2016−2022)

Hyundai Ioniq 5 (с 2021 года — настоящее время)

Volkswagen Golf (с 2020 года — настоящее время)

Худшие показатели в рейтинге продемонстрировал электромобиль Hyundai Ioniq Electric. Его основной проблемой стала аккумуляторная батарея, с которой у владельцев регулярно возникают серьезные неисправности.

По материалам:

