5 лучших кроссоверов до 20 тыс. долларов (фото) Сегодня 04:18 — Технологии&Авто

5 лучших кроссоверов до 20 тыс. долларов (фото)

Кроссоверы остаются одним из самых популярных типов легковых автомобилей в мире. Водители ценят такие модели за практичность и возможность уезжать за пределы дорог. Однако из-за огромного разнообразия подобных автомобилей не так уж и просто выбрать оптимальную модель.

SlashGear назвали пять лучших кроссоверов, которые можно купить на вторичном рынке в США до 20 000 долларов. Этот рейтинг основан на исследовании, проведенном Consumer Reports

5 лучших кроссоверов до 20 000 долларов

Toyota Highlander 2016 года выпуска

В издании отметили, что Toyota Highlander четвертого поколения превосходит многих конкурентов.

Эксперты похвалили этот кроссовер за низкий расход топлива гибридной модификации, а также просторный интерьер.

Кроме того, Toyota Highlander имеет высокие оценки безопасности и предлагается с тремя рядами сидений. Также в издании поделились, что этот кроссовер предлагает достаточно высокий уровень комфорта.

Hyundai Tucson 2021 года выпуска

Hyundai Tucson зарекомендовал себя как хорошо оснащенный, просторный и качественно собранный семейный кроссовер.

Модель третьего поколения предлагалась с разными силовыми установками на выбор, включая 2,4-литровый бензиновый атмосферный двигатель, на который эксперты рекомендуют обратить внимание.

Также в издании отметили, что Hyundai Tucson дешевле многих конкурентов, но имеет богатое оснащение и практичный интерьер. Более того, по данным Consumer Reports, этот кроссовер очень надежен.

Subaru Crosstrek 2020 года выпуска

В издании поделились, что Subaru Crosstrek имеет полный привод и отличные характеристики. Это достаточно компактный кроссовер, представляющий собой нечто среднее между субкомпактным хэтчбеком и внедорожником.

Также в издании отметили, что Subaru Crosstrek имеет низкий расход топлива. Отдельно эксперты упомянули приятную управляемость этого авто.

Kia Sportage 2021 года выпуска

Kia Sportage разделяет платформу и силовые установки с Hyundai Tucson, благодаря чему кроссовер также имеет практичный интерьер и низкий расход топлива. Разумеется, что в Consumer Reports высоко оценили и надежность данной модели.

В издании напомнили, что Kia Sportage доступен с полным приводом. Он расширяет возможности кроссовера.

Lexus NX 2017 года выпуска

Компактный премиальный кроссовер Lexus NX разделяет платформу с популярным Toyota RAV4. Благодаря этому модель имеет высокий уровень надежности и просторный интерьер.

В издании рассказали, что Lexus NX предлагает качественный интерьер и богатое оснащение. Также это достаточно комфортная модель.

УНІАН По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.