NVIDIA инвестирует в Nokia 1 млрд долларов для развития искусственного интеллекта 30.10.2025, 00:48 — Фондовый рынок

NVIDIA инвестирует в Nokia 1 млрд долларов для развития искусственного интеллекта

Американская корпорация NVIDIA приобретет акции финской компании Nokia на сумму 1 миллиард долларов.

Об этом сообщается на сайте Nokia.

Детали соглашения

По соглашению, Nokia выпустит для Nvidia около 166 миллионов акций по 6,01 доллара за штуку. В результате американский производитель графических процессоров будет владеть 2,9% акций в финской компании.

Nokia планирует использовать средства для ускорения своих планов разработки сетей искусственного интеллекта и облачных технологий. Ожидается, что две компании будут совместно исследовать пути интеграции сетевых коммутационных и оптических технологий Nokia в инфраструктуру и архитектуру искусственного интеллекта NVIDIA.

Кроме того, Nokia намерена ускорить разработку программного обеспечения для радиосетей 5G и 6G на чипах NVIDIA.

Реакция рынка

По информации CNBC, после новости о соглашении акции Nokia выросли на 20%.

Nokia возникла в 1895 году и сначала работала в области бумаги, а позже — каучука, кабелей, электричества. В 1980-х и 1990-х Nokia стала известна как производитель мобильных телефонов. Однако в последние годы она в основном ориентировалась на поставку сетевой инфраструктуры.

👉 Найдите самые выгодные инвестиционные предложения в одном сервисе — на InvestMarket от «Минфин»

hromadske По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.