NVIDIA инвестирует в Nokia 1 млрд долларов для развития искусственного интеллекта
Американская корпорация NVIDIA приобретет акции финской компании Nokia на сумму 1 миллиард долларов.
Об этом сообщается на сайте Nokia.
Детали соглашения
По соглашению, Nokia выпустит для Nvidia около 166 миллионов акций по 6,01 доллара за штуку. В результате американский производитель графических процессоров будет владеть 2,9% акций в финской компании.
Nokia планирует использовать средства для ускорения своих планов разработки сетей искусственного интеллекта и облачных технологий. Ожидается, что две компании будут совместно исследовать пути интеграции сетевых коммутационных и оптических технологий Nokia в инфраструктуру и архитектуру искусственного интеллекта NVIDIA.
Кроме того, Nokia намерена ускорить разработку программного обеспечения для радиосетей 5G и 6G на чипах NVIDIA.
Реакция рынка
По информации CNBC, после новости о соглашении акции Nokia выросли на 20%.
Nokia возникла в 1895 году и сначала работала в области бумаги, а позже — каучука, кабелей, электричества. В 1980-х и 1990-х Nokia стала известна как производитель мобильных телефонов. Однако в последние годы она в основном ориентировалась на поставку сетевой инфраструктуры.
