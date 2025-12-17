0 800 307 555
Fitch снизило рейтинг Euroclear из-за планов ЕС в отношении замороженных активов рф

Фондовый рынок
Рейтинговое агентство Fitch поместило бельгийский депозитарий Euroclear в категорию Rating Watch Negative (под наблюдением негативных ожиданий).
Об этом сообщила пресс-служба Fitch.
Данное решение связано с тем, что Европейский Союз планирует использовать замороженные в Euroclear активы Центрального банка россии (около 210 млрд евро) для финансирования Украины.
Под наблюдение взяты долгосрочные рейтинги дефолта эмитента Euroclear Bank и Euroclear Holding (AA), краткосрочный рейтинг (F1+), а также рейтинги долговых обязательств. Агентство указывает на растущую, хотя пока низкую, вероятность проблем с платежеспособностью Euroclear, если обязательства перед Центробанком рф придется выполнять.
При этом базовый сценарий Fitch предполагает, что в случае реализации плана ЕС для Euroclear будут созданы защитные механизмы, позволяющие сохранить текущий высокий рейтинг.
Напомним, 12 декабря Finance.ua писал, что Центральный банк россии подал иск в Арбитражный суд москвы против бельгийского депозитария Euroclear из-за планов Еврокомиссии использовать замороженные российские активы для репарационного кредита Украине.
В сообщении Банка россии указано, что действия Euroclear, приведшие к блокированию возможности управления средствами и ценными бумагами, нанесли ущерб регулятору. Поэтому российский центральный банк требует их возмещения.
российский регулятор заявил, что иск также связан с тем, что Европейская комиссия рассматривает механизмы прямого или косвенного использования замороженных российских активов без согласия Банка россии.
Европейская комиссия отклонила иск, поданный Центральным банком россии против Euroclear. В ЕК назвали иск «спекулятивным» и не имеющим юридических оснований.
По материалам:
Корреспондент.net
Payment systems