Revolut в Великобритании запускает собственного мобильного оператора

Фондовый рынок
2
Лондонская финтех-компания, имеющая 12 миллионов клиентов в Великобритании, начала развертывать Revolut Mobile, говорится в заявлении компании.
Об этом пишет bloomberg.
Стоимость подписки

Составит 12,50 фунтов стерлингов (16,73 долларов США) в месяц для тех, кто подпишется до 30 марта, а после этого цена вырастет до 14,99 фунтов стерлингов.
Предложение включает неограниченный доступ к 5G-данным, звонкам и текстовым сообщениям с 20 гигабайтами роуминга в Европейском Союзе и США. Она также включает такие функции, как несколько номеров и обмен сообщениями по всему миру.
Согласно данным Enders Analysis, Revolut будет платить американскому мобильному стартапу Gigs за пользование сетью Vodafone, присоединившись к другим так называемым операторам мобильных виртуальных сетей, составляющим почти пятую часть мобильного рынка Великобритании.
Revolut также запускает аналогичное предложение в Польше, где 5 миллионов клиентов, и планирует развернуть услугу на других рынках.
Ранее НБУ и финтех-компания Revolut, которая собиралась выйти на украинский рынок, ведут диалог о возможности ее работы в Украине. Об этом рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Пышный отметил, что любые финансовые или платежные услуги, предоставляемые в пределах зоны ответственности НБУ, должны пройти соответствующую авторизацию и процедуру лицензирования.
Я отмечу, что компания Revolut абсолютно воспринимает позицию Национального банка в этом вопросе. Между нашими командами проходит соответствующий наблюдательный диалог. Я не буду вдаваться в его детали, но могу сказать, что работа идет, и я пока не вижу каких-то тревожных сигналов", — добавил он.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
Деньги
