Revolut в Великобритании запускает собственного мобильного оператора
Лондонская финтех-компания, имеющая 12 миллионов клиентов в Великобритании, начала развертывать Revolut Mobile, говорится в заявлении компании.
Об этом пишет bloomberg.
Читайте также
Стоимость подписки
Составит 12,50 фунтов стерлингов (16,73 долларов США) в месяц для тех, кто подпишется до 30 марта, а после этого цена вырастет до 14,99 фунтов стерлингов.
Предложение включает неограниченный доступ к 5G-данным, звонкам и текстовым сообщениям с 20 гигабайтами роуминга в Европейском Союзе и США. Она также включает такие функции, как несколько номеров и обмен сообщениями по всему миру.
Согласно данным Enders Analysis, Revolut будет платить американскому мобильному стартапу Gigs за пользование сетью Vodafone, присоединившись к другим так называемым операторам мобильных виртуальных сетей, составляющим почти пятую часть мобильного рынка Великобритании.
Revolut также запускает аналогичное предложение в Польше, где 5 миллионов клиентов, и планирует развернуть услугу на других рынках.
Ранее НБУ и финтех-компания Revolut, которая собиралась выйти на украинский рынок, ведут диалог о возможности ее работы в Украине. Об этом рассказал глава Национального банка Украины Андрей Пышный.
Пышный отметил, что любые финансовые или платежные услуги, предоставляемые в пределах зоны ответственности НБУ, должны пройти соответствующую авторизацию и процедуру лицензирования.
Я отмечу, что компания Revolut абсолютно воспринимает позицию Национального банка в этом вопросе. Между нашими командами проходит соответствующий наблюдательный диалог. Я не буду вдаваться в его детали, но могу сказать, что работа идет, и я пока не вижу каких-то тревожных сигналов", — добавил он.
Поделиться новостью
Также по теме
Revolut в Великобритании запускает собственного мобильного оператора
Эксперты прогнозируют рост рынков предсказаний в 5 раз
США смягчили санкции трем белорусским компаниям по производству калия
Акции европейских оборонных компаний падают на фоне мирных переговоров Украины
Nasdaq планирует перейти на круглосуточные торги
Volkswagen впервые за 88 лет закрывает завод в Германии